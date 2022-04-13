İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Kahramanmaraşlı lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil desteği - Son Dakika

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü ile Kariyer Merkezi iş birliğinde Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine 8 hafta sürecek ücretsiz online İngilizce kursu veriliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü ve Kariyer Merkezi iş birliği ile verilen online İngilizce kursunda seviyelerine göre eğitim alan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversiteye hazırlanırken becerilerini geliştiriyor.

Kurs kapsamında, Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 140 öğrenci 8 hafta sürecek eğitim sonrasında gösterdikleri başarı ile İstanbul Gelişim Üniversitesi onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanı Muhammet Akyol, katkılarından dolayı İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü ile Kariyer Merkezine teşekkürlerini ileterek, öğrencilerin dil anlamında geliştiklerini, hocalar ve öğrencilerle kurdukları güçlü iletişim ile farkındalıklarının arttığını belirtti.