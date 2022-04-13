İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Kahramanmaraşlı lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil desteği - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Kahramanmaraşlı lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil desteği

13.04.2022 09:43
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Kahramanmaraşlı lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil desteği

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü ile Kariyer Merkezi iş birliğinde Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine 8 hafta sürecek ücretsiz online İngilizce kursu veriliyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü ile Kariyer Merkezi iş birliğinde Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine 8 hafta sürecek ücretsiz online İngilizce kursu veriliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü ve Kariyer Merkezi iş birliği ile verilen online İngilizce kursunda seviyelerine göre eğitim alan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversiteye hazırlanırken becerilerini geliştiriyor.

Kurs kapsamında, Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 140 öğrenci 8 hafta sürecek eğitim sonrasında gösterdikleri başarı ile İstanbul Gelişim Üniversitesi onaylı sertifika almaya hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi Psikolojik Danışmanı Muhammet Akyol, katkılarından dolayı İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü ile Kariyer Merkezine teşekkürlerini ileterek, öğrencilerin dil anlamında geliştiklerini, hocalar ve öğrencilerle kurdukları güçlü iletişim ile farkındalıklarının arttığını belirtti.

YORUMLAR
500
NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Hindi anlamına gelen 'Turkey' yerine Türkiye'yi tercih ettiler NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Hindi anlamına gelen 'Turkey' yerine Türkiye'yi tercih ettiler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi küçük öğrencileri sosyal becerilerle donatıyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi küçük öğrencileri sosyal becerilerle donatıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Dulkadiroğlu, İngilizce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Kahramanmaraşlı lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil desteği - Son Dakika


Son Dakika
09:47 Alexander Sörloth, Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı
09:44 Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı
09:43 Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu
23:57 Köpek, teravihe gelen adamın ayakkabısını çalınca tatlı kovalamaca yaşandı! İşte o anlar
09:25 Yer Meksika! Hesaplaşma sonucu öldürülen 6 kişinin cesedi yol kenarında bulundu
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
09:05 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?
09:03 Üç Kız Kardeş'in son bölümde sırlarla dolu mektup Türkan'ın eline geçti!
09:02 Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası
08:57 Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 09:52:20. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Kahramanmaraşlı lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement