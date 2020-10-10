İstanbul Gençlergücü'nden ücretsiz futbol okulu - Son Dakika

İstanbul Gençlergücü'nden ücretsiz futbol okulu

10.10.2020 19:25
İstanbul Gençlergücü'nden ücretsiz futbol okulu, System.String[]

İstanbul Gençlergücü, 2000-2010 arası doğumlu gençler için ücretsiz spor okulu programını başlattığını açıkladı.

İstanbul Gençlergücü, 2000-2010 arası doğumlu gençler için ücretsiz spor okulu programını başlattığını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan, İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı, "Sporculara spor yaptırabilmek genç yeteneklere daha önce lisans çıkarmamış ve futbol müsabakasında lisanslı olarak mücadele edecek yeni yetenekler bulmak ve onlara katkı sağlamak için ücretsiz futbol okulu kurma kararı aldık. Yetenekli gençlerimizin Türk futboluna katkı sağlamasını ve profesyonel spor kulübü camialarına yetiştirmek istiyoruz. Bugüne kadar başkanlığım döneminden beri yüzlerce genç kardeşimizi daha iyi takımlara transfer ettik. Kulübümüzle sporcularımızla her daim gurur duyuyorum. Durmak yok. Çalışmalarımıza yılın 12 ayı devam ediyoruz" dedi.

Programa 2000-2010 arası doğumlu gençler, Güngören Belediyesi Güneştepe Spor Tesisleri'nden başvuruda bulunabilecek. - İSTANBUL

İstanbul Gençlergücü'nden ücretsiz futbol okulu
İstanbul Gençlergücü'nden ücretsiz futbol okulu

Özgür Subaşı, İstanbul, Futbol, Genç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İstanbul Gençlergücü'nden ücretsiz futbol okulu - Son Dakika Spor

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