İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler

11.10.2022 00:57
İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler

İstanbul'a Dubai'den yasa dışı yollarla külçe altın getiren şahıslar İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı. Bir şahsın valizinde her biri 1 kg ağırlığında 3 adet külçe altın, 74 bin 600 dolar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3 kişi adli makamlarca serbest bırakılırken, bir diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce Dubai şehrine giden N.Ç. ve T.C.İ. isimli şahısların kaçak yollarla Türkiye'ye külçe altın getirdikleri ve bu şahıslarla birlikte İ.Y. isimli şahsın yasa dışı bahis organize ettikleri belirledi. 29 Eylül günü yeniden Dubai şehrine giden şahısların 8 Ekim günü tekrar hava yoluyla İstanbul'a gelecekleri tespit edildi.

İSTANBUL HAVAALANI'NDA YAKALANDILAR

Çalışmaların devamında 08 Ekim günü gece saatlerinde uçakları iniş yapan N.Ç, T.C.İ, İ.Y. isimli şahıslarla birlikte Ü.G.Ç. isimli şahıslar İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda külçe altın operasyonu! Valizinden servet çıktı

VALİZLERDE 3 ADET KÜLÇE ALTIN BULUNDU

N.Ç. isimli şahsın valizinde yapılan kontrolde; her biri 1 kg ağırlığında 3 adet külçe altın, 74 bin 600 dolar, 209.785 BAE Dirhemi ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

8 Ekim günü adliyeye sevk edilen Ü.G.Ç, T.C.İ. ve İ.Y. isimli şahıslar adli makamlarca serbest bırakılırken, N.Ç. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Türkiye, Dubai, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler - Son Dakika
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