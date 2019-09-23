İstanbul havalimanı'ndaki taksicilerin turizm eğitimi başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'İstanbul Havalimanı Taksi Şoförleri Turizm Eğitim Programı' kapsamında İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksiciler, eğitime başladı.1550 taksicinin katılacağı eğitimlerde, akademisyenler, tiyatro sanatçıları, mimar, tarihçi, gazeteci, kişisel gelişim uzmanları ders verecekler. Eğitimler, davranış bilgisinden turistlerle iletişime, taksicilikte uyulması gereken kurallardan suç önleme yöntemlerine kadar 13 ayrı dalda olacak ve eğitim sonrası sınavlarda başarılı olanlara 'başarı belgesi' verilecek. Programın açılışına katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dünyada örnekleri var. Rakiplerimizin yapmış olduğu, başardığı bir çizgi var. Biz daha iyisini yapabiliriz" dedi.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin paydaşı olduğu 'İstanbul Havalimanı Taksi Şoförleri Turizm Eğitim Programı', bugün başladı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitim programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile havalimanı taksicileri katıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İstanbul Havalimanı Taksi Şoförleri Turizm Eğitim Programı'na destek verenlere teşekkür etti, programın başarılı olması temennisinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'na gelen turistlerin ilk olarak polis, gümrük ve taksicileri gördüklerini belirten Yerlikaya, bu anlamda taksicilerin turistlere misafirperverlikle, güler yüzle 'hoş geldiniz' demeyi söylemek zorunda olduğunu dile getirdi.

Turizmde Türkiye'nin çok önemli hedeflerinin olduğunu anımsatan Yerlikaya, "2023'te 70 milyon yabancı turist ve 70 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

TAKSİCİLER İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

İstanbul'da taksicilik mesleğinin geldiği noktayı masaya yatırıp, paydaşlarla istişare edilmesinin gerektiğini belirten Ali Yerlikaya, bu kapsamda 18 Ekim'de İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve meslek odaları dahil olmak üzere herkesi kapsayıcı bir çalıştay düzenleneceğini açıkladı.

Vali Yerlikaya çalıştaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "İstanbul taksiciliği ile ilgili sayı problemimiz var. 29 yıldan beri 17 bin 395 taksi var. 29 yıl önce buraya gelen turist sayısını biliyor musunuz? 29 yıl önce İstanbul'a gelen turist sayısını biliyor musunuz? İstanbul'a günübirlik gelen sayıyı biliyor musunuz? Bunu kaldıramıyoruz. Şoför kardeşimiz için bu bir kariyer meslek olması lazım. Öyle bir meslek olacak ki, kolay elde edilmeyecek; geliri, sosyal güvenliği, sigortası adam gibi olacak. Ben, bunu istiyorum ve beraber çalışacağız. Biz Avrupa'da 3'üncü, dünyada 10'uncuyuz turizm sayısında. Cumhurbaşkanımız bunu kabul etmiyor ve hedef koyuyor. İlk etapta dünyada 3'üncü olacağız diyor. Bunun için bizim şoförlerimizin vücut ikliminde huzur ve mutluluğu elde etmiş olması lazım."

"İSTİŞARE EDECEĞİZ VE KARAR ALACAĞIZ"

Vali Yerlikaya, şöyle devam etti: "Taksilerin niteliği, dünyada örnekleri var. Rakiplerimizin yapmış olduğu, başardığı çizgi var. Daha iyisini yapabiliriz. Sermaye ve emeğin hakkını (plaka sahibi ve şoför); ikisi arasında medeniyetimize uygun iletişimi ve diyalogu sağlayacağız. Dolayısıyla ortaya öyle bir uygulama çıkacak ki insanlarımız, 'işte İstanbul'un yeni nesil taksicileri budur' diyecek. Arzu etmediğimiz meseleleri anlatmak istemiyorum. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla oturacağız, istişare edeceğiz ve karar alacağız. Şehrin dili bunu gerektiriyor."

Vali Yerlikaya, tarife ücretlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yerlikaya, "Tarife ücretleri 24 ayda bir olmaması lazım. İstanbul Büyükşehri Belediye Başkanlığı'na vekalet ettiğimiz dönemde, Eyüp Başkan ve yönetiminin tespiti de buydu. Bunu öyle bir sisteme bağlayalım ki, şehir kazanan taksici aldanan ya da taksici kazanan şehir aldanan değil, hakkı hukuku ne ise odanın, kooperatifin zam almayı başarmış gibi olmasın. Bunun adı konsun, 6 ay ya da 1 yıl olsun. O zaman geldiğinde tarife günün koşullarında ÜFE, TÜFE'ye göre ayarlansın. Bu da olacak. 'Turist dostu taksici', 'insan dostu taksici', 'insanları Allah için seven İstanbul taksici'... Bu eğitim programının gerisinde bu cümleler de var. Biz böyle bir taksici duruşu hedefliyoruz. Bu program Mehmet Ersoy Bakanımız ile başlatılan ilk hizmet. 18 Ekim'deki çalıştayda sizlerle beraber, güzellikle, edep ile sevgimizi artırıcı şekilde konuşacağız." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Açılış töreni

-Vali Yerlikaya ve protokol üyeleri

-Eğitime katılan taksiciler

-Ali Yerlikaya'nın konuşması

-Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz'ın konuşması

-Rektör Handan İnci'nin ilk dersi vermesi

-Rektör ile röp

-Taksilcilerin açıklamaları

-Taksici Şerif Özaslan ile röp

-Taksici Yaşar Tokmak'ın konuşması

-Havalimanı taksileri

-Terminal önünde yolcu indirilmesi

-Taksi müşterilerini eğitimlerle ilgili açıklaması

-Genel ve detaylar



- İstanbul