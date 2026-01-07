İstanbul için Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul için Fırtına Uyarısı

07.01.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB, İstanbul'da Çarşamba akşamından itibaren lodos ve fırtına bekliyor, yağışlar da etkili olacak.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. AKOM'un tahminlerine göre lodos, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak; perşembe sabahından itibaren fırtına şeklinde etkili olmaya devam edecek.Kent genelinde şiddetli lodosla beraber yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülmesi de bekleniyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde lodosun etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor. Çarşamba gece saatlerinden itibaren kent genelinde yağış geçişlerinin görülmesi, Perşembe sabahından itibaren ise lodosun şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Fırtına şeklinde esecek lodosun saatteki hızının 60-90 kilometreye çıkması bekleniyor. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 8-10 derece düşerek mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2–4 derece altında, 16–23 Ocak arasında ise mevcim normallerin 1–3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul için Fırtına Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:12:53. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul için Fırtına Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.