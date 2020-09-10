İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan şehirler arası otobüslerde korona virüs denetimi - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan şehirler arası otobüslerde korona virüs denetimi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler korona virüs denetimleri kapsamında şehirlerarası yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik incelemelerde bulundu.

Jandarma ekiplerince İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlarda belirtilen esaslar doğrultusunda, toplu taşıma yapan araçlarda, şehirlerarası otobüslerde ve ticari taksilerde korona virüs denetimleri yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Asayiş ve Trafik Timleri yapılan denetimlerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu hakkında uyarılarda bulundu. Sürücülerin ve yolcuların korona virüs salgınına karşı almış olduğu tedbirleri yerinde inceleyen ekipler, kurallara riayet eden vatandaşlara teşekkür etti.