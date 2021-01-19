İstanbul Indoor Challenger'da bir numaralı seribaşı Galan, ilk turda elendi

Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da 1 numaralı seribaşı Daniel Elahi Galan, ilk turda elendi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, TED Spor Kulübünün kapalı kortlarında gerçekleştirilen turnuvada elemelerden gelen Joao Menezes, Galan'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Brezilyalı raket Menezes, ikinci turda milli tenisçi Ergi Kırkın ile eşleşti. Menezes-Ergi Kırkın mücadelesi yarın oynanacak.

Turnuvada, 3 numaralı seribaşı Antonie Hoang, Emilio Gomez'i 6-7, 6-2 ve 6-4'lik setlerle 2-1 yendi.

Cem İlkel ise Brandon Nakashima'ya 3-6, 6-4, 6-3'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Nakashima ikinci turda elemelerden gelen Arthur Rinderknech ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul Indoor Challenger'da çiftler karşılaşmaları da bugün başladı. Çiftlerde yarın Altuğ Çelikbilek-Cem İlkel ikilisi ve Marsel İlhan ile Tunuslu partneri Malek Jaziri korta çıkacak.