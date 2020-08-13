İSTANBUL İş garantisi Meslek Yüksekokullarına talebi patlattı - Son Dakika

İSTANBUL İş garantisi Meslek Yüksekokullarına talebi patlattı

İş garantisi Meslek Yüksekokullarına talebi patlattıPandemi Sağlık MYO'ları mezunlarına ihtiyacı artırdıİSTANBUL, (DHA) ? Türkiye'de her yıl 350 binden fazla kontenjan ayrılan Meslek Yüksekokulları (MYO) öğrencilere, mezun olur olmaz iş garantisi avantajı sunuyor.

İş garantisi Meslek Yüksekokullarına talebi patlattı

Pandemi Sağlık MYO'ları mezunlarına ihtiyacı artırdı

İSTANBUL, (DHA) ? Türkiye'de her yıl 350 binden fazla kontenjan ayrılan Meslek Yüksekokulları (MYO) öğrencilere, mezun olur olmaz iş garantisi avantajı sunuyor. Başta sağlık olmak üzere lojistik, iş güvenliği, sivil havacılık gibi birçok programda okuyan gençler daha mezun olmadan çalışmaya başlıyor. Akademisyenler, ilk yıldan itibaren sektördeki firmalarla iş birliği yaparak öğrencileri staj yapmaya yönlendirdiklerini söyledi. Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrencinin iş bulma kaygısı olmadığını vurgulayan öğretim üyeleri, iş garantisi olduğu için özellikle pandemi döneminde MYO'lara talebin arttığını dile getirdi.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları istatistiklerine göre bu yıl 300 binden fazla aday 170 puan barajını aşamadığı için 4 yıllık lisans programları yerine 2 yıllık önlisans programlarını tercih edebilecek.

Türkiye'de son yıllarda lojistik, sağlık alanındaki tüm programlar, yabancı dil programları, sivil havacılık, deniz ulaşımı, tekstil, moda tasarımı, çocuk gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği, özel güvenlik, radyo ve televizyon programcılığı, bilişim sektörü ile ilgili programlara talep arttı. Bu yıl önlisans programlarına 385 binden fazla kontenjan ayrıldı.

Özel hastanelerin, laboratuvarların çoğalmasıyla sağlık alanındaki tüm programlardan mezun olanlar, sivil havacılığın gelişmesi nedeniyle bu alandaki programlardan mezun olanlar ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanına duyulan ihtiyaç nedeniyle mezunlar rahatlıkla iş bulabiliyor.

YETKİN SAĞLIK TEKNİKERİ YETİŞTİYORUZ

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Erdal Çalış, sağlık teknikeri yetiştirdiklerini vurgulayarak gençleri meslek erbabı olarak mezun ettiklerini dile getirdi. Çalış, 'Pandemi dolayısıyla sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğu bir defa daha anlaşılmış oldu. Biz her dalda yetkin sağlık teknikeri yetiştiyoruz. Örneğin, anestezi teknikeri, fizyoterapi teknikeri ve ilk acil yardım teknikeri yetiştiriyoruz ki bu kişiler ambulanslarda çalışır hastaya ilk müdahaleyi yapar' diye konuştu.

İŞSİZ KALMA ORANLARI ÇOK DÜŞÜK

Özellikle şehir hastanelerinin açılması, özel hastanelerin ve laboratuvarların kurulmasıyla iş alanının genişlediğini aktaran Çalış, 'Devlet kurumları çok fazla alım yapıyor. Sağlık MYO'dan mezun olanların işsiz kalma oranları çok düşüktür. Öğrencileri, meslek erbabı olarak yetiştiriyoruz. Staj programlarımız var, her yaz 1 ay boyunca staj yapan öğrenci kendini gösteriyor. Mezunlarımızın çoğu staj yaptıkları kurumlarda işe başlıyor. Artık diş hekimleri kliniklerinde, ağız diş sağlığı teknikeri çalıştırmak zorunda. Türkiye'de son yıllarda diyaliz merkezleri çok fazla arttı, buralar da diyaliz teknikeri çalıştırmak zorundadır. Onun için mezunların işsiz kalma olasılığı çok azdır' ifadelerini kullandı.

İNGİLİZCE İLK ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ AÇILDI

Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde 12 bölüm olduğunu her bölümde ise kontenjanların değiştiğini söyleyen Çalış, 'İngilizce İlk Acil Yardım Teknikerliği Bölümü'ne bu yıl ilk kez öğrenci alacağız, 60 kontenjan var. Neden İngilizce bölüm açtık çünkü Kanada'dan, Almanya'dan, Ortadoğu'dan İngilizce bilen ilk yardım teknikeri talebi var' dedi.

PANDEMİ BÖLÜMLERİ POPÜLER HALE GETİRDİ

Bu yıl pandemi nedeniyle bütün bölümlere talebin arttığını vurgulayan Çalış, 'Özellikle pandemi döneminde laboratuvarlarda Covid-19 testini yapan laboratuvar teknikleri bölümünün 30 kontenjanı var. Özellikle yine bu dönemde hastaların akciğer filmini çeken tıbbi görüntüleme teknikerleri bölümüne ciddi talep oluştu. Türkiye'de gözlükçü dükkanı açmak için optisyen olmanız gerekiyor, önüne gelen bu dükkanları açamıyor. İşte optisyen olmak için de 2 yıllık Optisyenlik Bölümü'nü bitirmek gerekiyor, 30 kontejan var çok talep görüyor' diye konuştu.

İŞ BULMA GARANTİSİ OLDUĞU İÇİN MYO'LARA TALEP ARTTI

İş bulacağını bilen öğrencinin MYO'lara geldiğini belirten Çalış, 'Üniversite barajı 170'e düşürüldüğü halde 2 yıllık Sağlık MYO'larına talep iş bulma garantisi nedeniyle daha fazla. Çünkü öğrenci iş bulacağını biliyor. Geçen yıl tercih edeceğini söyleyip bizi ziyaret eden öğrenci sayısı bir günde 300 ise bu yıl 400 oldu. Pandemi nedeniyle öğrencilerin okula gelmeyeceğini düşünüyordum ama daha fazla öğrenci geldi' ifadelerini kullandı.

ÇOĞU ÖĞRENCİ OKURKEN ZATEN ÇALIŞIYOR

Öğrencilerin 4 yıllık lisans okuyan gençlerle aynı kampüsü paylaştığını aktaran Erdal Çalış, 'Üniversite hayatını da yaşıyor. 4 yıllık bazı bölümler gençleri direkt mesleğe hazırlamıyor örneğin İşletme bitirdiniz, kendiniz iş bulmalısınız. Ama Sağlık MYO'lar meslek öğretir. Çoğu öğrenci okurken zaten çalışır' dedi.

İSTANBUL İş garantisi Meslek Yüksekokullarına talebi patlattı

Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:12

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL İş garantisi Meslek Yüksekokullarına talebi patlattı - Son Dakika
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