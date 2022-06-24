İtalya 'nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda 9 Haziran'da düşen helikopterde hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazeleri Türkiye 'ye getirildi. Kazada hayatını kaybeden Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar için Eczacıbaşı Tüketim Ürünlerinin Yalova fabrikasında veda töreni düzenlendi. Törenin ardından Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil'in cenazesi Üsküdar'daki Şakirin Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Altuğ Erbil'in ailesi, yakınları, mesai arkadaşlarının yanı sıra Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı 'da katıldı. Eşi Başak Erbil taziyeleri kabul ederken tabut başında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Dua ve helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Altuğ Erbil'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Şakirin Camii, İtalya, Erbil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-İTALYA'DA HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ALTUĞ ERBİL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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