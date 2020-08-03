İSTANBUL-JANDARMA VE EMNİYETTEN BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı son gününde trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde sürücülere seyahat sırasında kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Kurban Bayramı'nın son gününde şehir dışına çıkan vatandaşlar İstanbul'a dönmeye başladı. Jandarma ve polis ekipleri tarafından Çatalca- Saray otoyolunda trafik denetimi yapıldı. Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin destek verdiği denetime toplam 4 bin 692 personel katıldı. Denetimlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişlerinin Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerde belirtilen hususlar ile İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği sosyal mesafe kuralına ve maske kullanım zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Sürücülere yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, takip mesafesine, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymaları, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları, uykusuz ve yorgun olarak trafiğe çıkmaları hatırlatıldı. Jandarma ve polis ekipleri denetimlerin yanı sıra vatandaşları Kurban Bayramı'nı kutlayarak şeker ve kolonya ikramında bulundu.