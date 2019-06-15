İSTANBUL Kağıthane'de Geleneksel 28. Yağlı Güreş müsabakaları başladı

Kağıthane
'de Geleneksel 28. Yağlı Güreş müsabakaları başladı
İSTANBUL, (DHA
) ? Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 28.si düzenlenen Kağıthane Yağlı Güreşleri, pehlivanların kıyasıya mücadelesiyle başladı. Günün ilk müsabakalarında küçük güreşçiler açılışı yaptı.
Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Güreş Sahası'nda başlayan müsabakalara Güreş Federasyonu'nda kayıtlı 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Türkiye
'nin önemli güreşçilerinden Orhan Okulu, Tanju Gemici, Recep Kara
, Abdullah Güngör
ve Ali Altun
gibi başpehlivanlarda Kağıthane Yağlı Güreşleri'ne katıldı. Öte yandan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin
ve Kağıthane Güreş Ağası Yusuf Yoldaş da müsabakaları tribünden takip etti.
Vatandaşların da yoğun katılımıyla gerçekleşen Kağıthane Yağlı Güreşleri'nin açılışını Türkiye'nin dört bir yanından gelen küçük güreşçiler yaptı. Genç
güreşçilerin mücadeleleri ise nefes kesti. Kağıthane Yağlı Güreşleri, akşam saatlerinde başpehlivanlar arasında gerçekleşecek olan mücadelelerin ardından sona erecek.
(FOTOĞRAFLI)
(Tür: İstanbul
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