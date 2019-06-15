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İSTANBUL Kağıthane'de Geleneksel 28. Yağlı Güreş müsabakaları başladı

4 saat önce

Kağıthane'de Geleneksel 28. Yağlı Güreş müsabakaları başladıİSTANBUL, (DHA) ? Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 28.si düzenlenen Kağıthane Yağlı Güreşleri, pehlivanların kıyasıya mücadelesiyle başladı.

Kağıthane'de Geleneksel 28. Yağlı Güreş müsabakaları başladı
İSTANBUL, (DHA) ? Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 28.si düzenlenen Kağıthane Yağlı Güreşleri, pehlivanların kıyasıya mücadelesiyle başladı. Günün ilk müsabakalarında küçük güreşçiler açılışı yaptı.
Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Güreş Sahası'nda başlayan müsabakalara Güreş Federasyonu'nda kayıtlı 100'ün üzerinde sporcu katıldı. Türkiye'nin önemli güreşçilerinden Orhan Okulu, Tanju Gemici, Recep Kara, Abdullah Güngör ve Ali Altun gibi başpehlivanlarda Kağıthane Yağlı Güreşleri'ne katıldı. Öte yandan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane Güreş Ağası Yusuf Yoldaş da müsabakaları tribünden takip etti.
Vatandaşların da yoğun katılımıyla gerçekleşen Kağıthane Yağlı Güreşleri'nin açılışını Türkiye'nin dört bir yanından gelen küçük güreşçiler yaptı. Genç güreşçilerin mücadeleleri ise nefes kesti. Kağıthane Yağlı Güreşleri, akşam saatlerinde başpehlivanlar arasında gerçekleşecek olan mücadelelerin ardından sona erecek.
(FOTOĞRAFLI)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL Kağıthane'de Geleneksel 28. Yağlı Güreş müsabakaları başladı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:58 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Kağıthane, Güncel
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