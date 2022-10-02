İSTANBUL-MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAK' DENETİMİ; RUHSATSIZ TÜFEK VE NARKOTİK MADDE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAK' DENETİMİ; RUHSATSIZ TÜFEK VE NARKOTİK MADDE ELE GEÇİRİLDİ

02.10.2022 01:18

MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde 'Huzurlu sokak' denetimi gerçekleştirdi.

MALTEPE İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde 'Huzurlu sokak' denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ruhsatsız pompalı tüfek ile bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gülsuyu ve Gülensu mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde 20.00-23.00 saatleri arasında 'Huzurlu Sokak' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler ilçe genelinde yoğun olan caddeler, park ve bahçeler, sahil bandı, kafe ve kahvehanelerde yapıldı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimde şüpheliler tek tek kimlik kontrolünden geçirilerek üstleri aranırken, oluşturulan trafik kontrol noktalarında ise araçlar durdurularak kontrol edildi. Çalışmalar sırasında ruhsatsız pompalı tüfek ile bir miktar narkotik madde ele geçirildi. Denetim sırasında kurallara uymayanlara toplam 25 bin 729 lira para cezası kesildiği bildirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Narkotik, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAK' DENETİMİ; RUHSATSIZ TÜFEK VE NARKOTİK MADDE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-MALTEPE'DE 'HUZURLU SOKAK' DENETİMİ; RUHSATSIZ TÜFEK VE NARKOTİK MADDE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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