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Son dakika haber! İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu; 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haber! İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu; 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı

06.08.2021 08:26
Son dakika haber! İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu; 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL merkezli 25 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirtilen 82 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL merkezli 25 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirtilen 82 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, saat 01.00'de İstanbul merkezli 25 ilde TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri)içerisinde bulunan ankesör/büfe telefonları ile iletişim sağlayan, TSK'ya personel alımlarında kodlama yöntemi ile kayıt yaptıran, örgüte üye olan ya da hala deşifre olmamış mahrem imamlar olmak üzere 82 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.


Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Terör, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu; 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


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