Son Dakika Haberleri: İstanbul Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu

İstanbul Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu

1 saat önce

İstanbul merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 14'ü tutuklandı.

İstanbul Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
İstanbul merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 14'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile iltisaklı olduğu, örgütün okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptığı ve aralarında bazılarının halihazırda görevli oldukları bölgelerde aktif olarak örgüt adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 33 kişiden 11'inin yurt dışında olduğu belirlendi.

Diğer 22 şüphelinin yakalanması için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:32 Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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