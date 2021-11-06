İstanbul merkezli DEAŞ operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika

- İstanbul merkezli DEAŞ operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Savaşta mağduru çocukların fotoğraflarını kullanarak örgütlere para toplamışlar

Kampanyaya para aktaranlar tek tek belirlendi, DEAŞ ve HTŞ'nin finans ağını fonlayanlar deşifre edildi

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde geçtiğimiz günlerde DEAŞ ile selefi örgütlerden Heyet Tahrir El- Şam'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin, Suriye'deki iç savaşta mağdur edilen çocukların fotoğraflarını kullanarak söz konusu örgütlere para toplayıp parayı aktardıkları iddia edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 2 Kasım'da İstanbul, Şanlıurfa, Batman ve Adana'da düzenlenen operasyonda DEAŞ ve HTŞ (Heyet Tahrir El-Şam) yanlısı 21 şüpheli gözaltına alınmış, 28 şüphelinin de ifadesine başvurulmuştu. İfadeleri alınan o 28 kişiden 3'ünün daha "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınıp sorgulandığı öğrenildi.

İfadelerine başvurulan kişiler arasındaki 'şüpheli' oldukları belirlenen 3 DEAŞ ve HTŞ üyesi ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 24'e yükselirken, operasyona ilişkin ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.

Terör polisini harekete geçiren soruşturmanın ilk aşamasına, örgüt sempatizanlarına yönelik sosyal medya platformlarında yapılan çalışmalarla başlandı.

'Bağış' adı altında kurban ve para toplanmış

Güvenlik ekipleri, iç savaşın devam ettiği Suriye'deki çatışma bölgelerinde mağdur olan çocukların fotoğraflarını kullanarak 'o çocuklara yardım ulaştıracaklarını' ileri süren bazı kişiler tespit etti. Örgüt yanlısı kişilerin 'infak' adı altında kurban ve para topladıkları öne sürülürken, toplanan paraların söz konusu örgütlere aktarıldığı bilgisine ulaşan emniyet güçleri, tespit edilen kişilerin izini sürdü.

Başlatılan kapsamlı çalışmalarda zanlıların, 'bağış kampanyası' adı altında banka hesap numaraları verdikleri tespit edildi. Kampanya için verilen hesapların ise örgüt üyeleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiği bilgisine ulaşıldı. Daha sonra söz konusu kampanyaya para aktaranlar tek tek belirlenip operasyon için düğmeye basıldı.

Para transferi üçüncü şahıslar üzerinden yapılmış

Dört gün önce İstanbul'un da aralarında olduğu 4 ilde yapılan baskınlarda gözaltına alınan 24 şüphelinin 10 bin TL, 7 bin TL, 4 bin 500 TL tutarında para transferleri de saptandı. Örgüte aktarılan finansal destekle ilgili 'yardım' adı altında para yatıranların deşifre olmamak için üçüncü kişiler üzerinden bu transferi sağladıkları ileri sürüldü.

Terörle Mücadele Şubesinde ifade veren 24 şüpheliden 13'ü emniyetten serbest bırakıldı. DEAŞ ve HTŞ yanlısı diğer 11 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan yedisi 'adli kontrol' şartı olmak üzere geri kalan 11 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.