İstanbul Merkezli MLKP Operasyonu: 96 Gözaltı

03.02.2026 11:20
İçişleri Bakanı Yerlikaya, MLKP terör örgütüne yönelik 22 ildeki operasyonda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen ve 96 şüphelinin yakalandığı operasyonun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Örgütün sözde basın ve gençlik yapılanmaları başta olmak üzere farklı yapılanmalarına yönelik, 24 Şubat 2025'ten itibaren teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, MASAK raporları, HTS kayıtları ve dijital materyallerin incelenmesi neticesinde çok sayıda tespitte bulundu.

Ekipler gençlik, kadın, basın ve propaganda, kültür sanat ve hukuk yapılanmaları içerisinde örgütün faaliyet yürüttüğünü, üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar verildiğini ortaya çıkardı.

Örgütün 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler, İstanbul merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 96 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle birlikte Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda bir kısım örgüt mensuplarının beyanları, terör örgütüne yönelik daha önce yapılan operasyonlarda ele geçirilen ve incelenen dijital materyallerde örgütün Merkezi Komitesinde yer alan kişilerin katıldığı "Google Meet" isimli program üzerinde tespitler yapıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında 110 şüphelinin MASAK ve HTS raporlarına göre terör örgütünün açık alan ve illegal alan yapılanmaları olan SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu), SKM (Sosyalist Kadın Meclisi), Kaktüs Genç Kadın Derneği, KGÖ (Komünist Gençlik Örgütü), KKÖ (Komünist Kadın Örgütü), ETHA (Etkin Haber Ajansı), LÖB (Liseli Öğrenci Birliği), BEKSAV (Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür ve Sanat Vakfı), EHB (Ezilenlerin Hukuk Bürosu) isimli yapılarında faaliyet yürüttüğü, şüpheliler hakkında gözaltı ve ikametlerinde arama kararı verildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

