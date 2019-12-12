İstanbul merkezli yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul merkezli yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

6 saat önce

İstanbul merkezli 8 ilde yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda tonlarca sahte içki ele geçirildi, 107 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde yılbaşı öncesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda tonlarca sahte içki ele geçirildi, 107 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık, Organize, Mali ve Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, aylarca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kent genelinde önceden belirledikleri sahte içki üretilen imalathanelere ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere ait 147 adrese baskın düzenledi.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyona özel harekat polis ekipleri de katıldı.

Operasyonda binlerce sahte dolu içki şişesi, tonlarca sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 107 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Türkiye'de en büyük sahte içki üretim şebekesini kurdukları ve yılbaşı öncesi sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

İstanbul merkezli yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:47 Kaynak: AA
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