İstanbul Modern kapılarını yeniden açıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta geçici olarak ziyarete kapatılan İstanbul Modern yeniden açılacak.

Beyoğlu'ndaki geçici mekanında güvenli bir müze deneyimi için hazırlıklarını tamamlayan müze, 16 Haziran'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

"Yeni normal"e geçişle birlikte rutin temizlik süreçlerinin dışında, düzenli olarak profesyonel ekiplerce dezenfekte edilen müzenin her katında el dezenfektanı yer alacak.

İstanbul Modern'i gezmek için maske takma zorunluluğu bulunacak, girişte temassız cihazla her ziyaretçinin vücut ısısı ölçülecek.

Ayrıca, müzenin daha güvenli ve rahat gezilebilmesi için başlatılan çevrim içi rezervasyon uygulamasıyla ziyaretçiler müzenin internet sitesinden saat aralığı seçerek rezervasyon yapabilecek.

İstanbul Modern'in ziyarete açılmasıyla birlikte koleksiyon sergisi, farklı ülkelerden sanatçıların İstanbul'daki zanaatkarlarla birlikte üretimlerinin yer aldığı "Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar" sergisi ve "Lütfi Özkök: Portreler" adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Aynı anda tüm sergi katlarında bulunabilecek ziyaretçi sayısı ise sosyal mesafe kuralı gereği 70 ile sınırlandırılacak.

Kontrollü normalleşme süreci sebebiyle rehberli grup turları ve İstanbul Modern Sinema'daki film gösterimleri dahil müzedeki tüm eğitim ve etkinlikler çevrim içi olarak devam ediyor.