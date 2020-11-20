İstanbul Modern Sinema'nın "Almanya'dan Yepyeni Filmler" seçkisi 26 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

İstanbul Modern Sinema ve Goethe-Institut Istanbul iş birliğiyle düzenlenen " Almanya'dan Yepyeni Filmler" seçkisi, sinemaseverlerle buluşuyor.

Alman sinemasının öne çıkan yapımlarının yer alacağı program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak 26 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"Kayıp Masallar" başlıklı seçkide, Türkiye'de ilk kez gösterilecek 7 film yer alacak.

Program kapsamında Johannes Naber'in yönettiği, Alman hükümeti ile istihbarat teşkilatının Irak savaşındaki rolünü gerçek hikayeden beyazperdeye uyarlayan kara komedi tarzındaki ajan filmi "Kod Adı Curveball", çağdaş Alman tiyatrosunun da önemli isimlerinden olan sinema yönetmeni Christoph Schlingensief'in 40 yıllık sanat kariyerini arşiv görüntüleriyle aktaran belgesel "Sessizliği Yırtan Çığlık" izleyiciyle buluşacak.

Schlingensief'in 1986 yapımı, Tilda Swinton, Udo Kier gibi oyuncuların doğaçlama yaptığı, kıyamet sonrası bir adada geçen ve dramatik fotoğraflarıyla dikkati çeken filmi "Egomani" ile Erik Schmitt'in ilk uzun metrajı "Cleo"de bir aile filmi olarak programda yer alacak. Filmle aynı adı taşıyan Cleo'nun fantastik macerasını anlatan yapım, izleyiciyi Berlin şehrinin 800 yıllık tarihinde renkli bir yolculuğa çıkaracak.

Programda ayrıca yönetmen koltuğuna Sven O. Hill'in oturduğu "Vurgun", "Taipei Mucizesi" adlı belgesel ve "Neşeli Ağıt" filmi gösterilecek.