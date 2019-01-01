İstanbul Müftüsü Mekke'nin Fethi İçin Almanya'da

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Chorweiler Camisi'ndeki program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Cumhurbaşkanlığı Millet Camisi İmam Hatibi Hafız Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Chorweiler Camisi'ndeki program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Cumhurbaşkanlığı Millet Camisi İmam Hatibi Hafız Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Mekke'nin fethine ilişkin bilgiler verdi. Yılmaz, Hazreti Muhammed'in, özellikle Veda Hutbesi'nde çok önemli mesajlar verdiğini vurguladı. Hazreti Muhammed'in bu hitabında öncelikle ümmetine 23 yıllık bir muhasebe yaptığını dile getiren Yılmaz, "İnsan hakları, kadın hakları, ekonomik ve sosyal haklar konularında neler yaptığını özetlemiş, haksızlıkların ayağının altında olduğunu ilan etmiş ve 'Burada bulunanlar benim sözlerimi burada bulunmayanlara ulaştırsınlar' buyurmuştur" ifadesini kullandı.



'İSLAM KUZEY AFRİKAYA KADAR YAYILDI'



Yılmaz, 110 bin sahabeden yalnızca 10 bin kadarının kabirlerinin Mekke ve Medine'de olduğunu, diğerlerinin mezarlarının başka ülkelerde bulunduğunu aktardı. Yılmaz, "Çünkü orada bulunan her sahabe orada söylenen sözü kendisine söylenmiş kabul ederek, at sırtında, deve sırtında yollar aşarak, çöller aşarak Resulullah'ın mesajını yeni gönüllere taşıma derdine düşmüşler ve 100 yıl içinde İslam Kafkaslar'a, Orta Asya'ya ve Anadolu içlerine ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılmıştır" dedi. İlahiler okunan ve dualar edilen program, tiyatro gösterisiyle sona erdi.

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