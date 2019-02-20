Son Dakika Haberleri: İstanbul- "Şahinler", "Sarallar"In Ofisini Gizli Kamerayla Takip Etmiş

İstanbul- "Şahinler", "Sarallar"In Ofisini Gizli Kamerayla Takip Etmiş

46 dakika önce

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA"Şahinler" olarak bilinen suç örgütü lideri Sedat Şahin'in evine yaklaşık 2 yıl önce düzenlenen baskında ele geçirilen bir ofise ait kamera görüntülerini inceleyen polis, ofisin bu grup ile husumeti bulunan "Sarallar Grubu"na ait olduğunu belirleyince...

İstanbul-
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

"Şahinler" olarak bilinen suç örgütü lideri Sedat Şahin'in evine yaklaşık 2 yıl önce düzenlenen baskında ele geçirilen bir ofise ait kamera görüntülerini inceleyen polis, ofisin bu grup ile husumeti bulunan "Sarallar Grubu"na ait olduğunu belirleyince yeni bir operasyon yaptı. Operayonda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Mayıs 2017'de suç örgütü lideri Sedat Şahin'in Beykoz'da bulunan villasına yaptığı baskında ele geçirdiği dijital veriler arasında bir ofise ait gizli kamera görüntülerine ulaştı. Organize Şube polisleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı ortaklaşa çalışmada görüntülerin 'Sarallar' grubundan bir kişinin ofisinin görüntüleri olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, görüntülerin Sedat Şahin'in adamlarından birisinin 'Saralların' ofisini izleyecek bir ofis tuttuğunu, buraya girişi gören kameralar yerleştirerek giriş ve çıkışları takip ettiklerini belirledi. 

POLİS 21 MAĞDURA ULAŞTI

Gizlice çekilmiş kamera görüntüleriyle alakalı olarak şüphelilerin, 'Kasten öldürme', 'Tehdit', 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Ruhsatsız silah', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Tutukevine yasak eşya sokmak' gibi suçların içinde bulunduğu 30 farklı suç işlediklerini tespit etti. Polis ekipleri ayrıca 21 mağdura ulaşarak ifadelerine başvurdu.

37 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine 13 Şubat Çarşamba günü il genelinde hakkında gözaltı kararı bulunan 'Şahinler' grubundan 37 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. 

8 TABANCA, 5 AV TÜFEĞİ VE UYUŞTURUCU MADDE

Yapılan operasyonda 8 tabanca, 5 av tüfeği, 188 tabanca mermisi, 50 av tüfeği fişeği ile 827 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

31 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, 6 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------

(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar

-Ele geçirilen tabanca, tüfek ve uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:06 Kaynak: DHA

Polis, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Büyük Satışı Olabilir! Sahibinden.com'a 4,8 Milyar Dolarlık Teklif Gözaltındaki Arkadaşını Merak Eden Hırsızların Akıbeti Aynı Oldu

Bahçeli'den 31 Mart Mesajı: İstanbul Yıldırım Gibi Çakar İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 14:52:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- "Şahinler", "Sarallar"In Ofisini Gizli Kamerayla Takip Etmiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]