İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE GALERİDE PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE GALERİDE PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI

14.04.2022 07:05
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE GALERİDE PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE'de galeride park halinde bulunan TIR, alev alev yandı.

SANCAKTEPE'de galeride park halinde bulunan TIR, alev alev yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevlere teslim olan TIR cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan bir TIR galerisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, galeri otoparkında satışı beklenen park halindeki TIR'dan, henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. TIR'dan yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, 122 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangını haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın, galeride bulunan diğer TIR'lara sıçramadan söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE GALERİDE PARK HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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