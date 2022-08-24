Şişli'de dansçı Dilara Gül'ün skuter kazasında ölümüne ilişkin davada sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Şişli'de dansçı Dilara Gül'ün skuter kazasında ölümüne ilişkin davada sanık tahliye edildi

24.08.2022 13:03

İstanbul Şişli'de kullandığı elektrikli skutere çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sanığın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul Şişli'de kullandığı elektrikli skutere çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sanığın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hakan Akçelik, maktul Dilara Gül'ün babası Arif Gül ve annesi Neşe Gül ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen tutuklu sanık Akçelik, üzüntüsünü dile getirerek, "Vefat eden kardeşimin yerinde ben de olabilirdim, başkası da olabilirdi. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Akçelik'in avukatı Erhan Oğuz Düzcü, yaşanan olayda bir kusurunun olmadığını ifade ettiği müvekkilinin tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesini istedi.

Maktul Dilara Gül'ün annesi Neşe Gül ile babası Arif Gül ise şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Gül ailesinin avukatı Vahit Kuzu, genç bir kızın vefat ettiğini ifade ederek, "Sanık sürücü sarı ışıktan kırmızı ışığa geçiş esnasında yoluna devam ettiğinden ve müteveffada bu esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kaza meydana gelmiştir. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkındaki tutukluluk tedbirinden hukuken beklenen menfaat elde edildiğinden sanığın tahliyesini ve hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasını istedi.

Mahkeme, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesine, "MOBESE görüntülerinin CD içerisinde mahkemeye gönderilmesine ve görüntüler geldikten sonra dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilerek kusur durumunun tespitine yönelik rapor hazırlanmasına" karar verdi.

Sanık Hakan Akçelik'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, olay anına ilişkin görüntü izleme tutanağının varlığı, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, muhtemel ceza verilmesi halinde uygulanacak cezanın miktarı itibarıyla tutuklulukta geçen sürenin yeterli olması, tutuklamanın tedbir olmasını nazara alan mahkeme, sanığın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hakan Akçelik'in 11 Temmuz gecesi sevk ve idaresindeki araçla Halaskargazi Caddesi'nden Mecidiyeköy'e seyir halindeyken ışıklarda skuter sürücüsü Dilara Gül'e hızını azaltmayarak çarptığı anlatılıyor.

Yaralanan Gül'ün kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtilen iddianamede, kaza tespit tutanağına göre Akçelik'in kavşakta hızını azaltmadığı, maktul Gül'ün ise skuter kullanma kurallarını ihlal ettiği kaydediliyor.

İddianamede, sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de dansçı Dilara Gül'ün skuter kazasında ölümüne ilişkin davada sanık tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de dansçı Dilara Gül'ün skuter kazasında ölümüne ilişkin davada sanık tahliye edildi - Son Dakika
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