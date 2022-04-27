İSTANBUL-?TÜRKİYE'NİN EN İTİBARLI MARKALARI? ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika
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İSTANBUL-?TÜRKİYE'NİN EN İTİBARLI MARKALARI? ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

27.04.2022 16:36

Bu yıl 11'incisi Beykoz Üniversitesi ve İtibar Akademisi iş birliği ile gerçekleştirilen, Türkiye'nin en itibarlı şirketlerinin belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Bu yıl 11'incisi Beykoz Üniversitesi ve İtibar Akademisi iş birliği ile gerçekleştirilen, Türkiye'nin en itibarlı şirketlerinin belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. En itibarlı markalar ödüllerini bugün, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye İtibar Endeksi Ödül Töreni ile aldı.

Gıdadan akaryakıta bankacılıktan elektronik eşyaya kadar 40 kategoride Türkiye'nin en itibarlı şirketlerinin belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Beykoz Üniversitesi ve İtibar Akademisi iş birliği ile gerçekleştirilen araştırma 15 Aralık 2021 ile 15 Ocak 2022 tarihleri arasında, CATI, yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi kullanılarak yapıldı. Araştırma kapsamında NUTS 2 gruplaması tercih edilerek, Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilden rastgele olarak seçilen yaklaşık 15 bin kişi arandı. Araştırmada katılımcılara 60 farklı soru açık uçlu olarak soruldu. 40 ayrı sektör araştırıldı ve kendi sektörlerinde en itibarlı firmalar belirlendi. 15 İtibarda İstikrar Ödülü ve 41 En İtibarlı Marka Ödülü sahiplerini buldu.

10 KEZ EN İTİBARLI SEÇİLEN MARKALARA 'İTİBARDA İSTİKRAR' ÖDÜLÜ

Her bir araştırmada Türkiye insanının çok önem verdiği 'güven' ve 'gönüldaşlık' kavramlarını dahil ederek sekiz kademede araştırma radarına giren şirketlerin itibarları ölçüldü. Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Türkiye'nin önde gelen markalarının temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Bu yıl gerçekleşen ödül töreninde bir yenilik de kendi sektörlerinde toplamda 10 kez en itibarlı marka seçilen markalara 'İtibarda İstikrar' ödülü verilmesi oldu.

'ÖDÜL ALAN TÜM MARKALARI TEBRİK EDERİZ'

Pandemi sebebiyle iki yıl ara verilen ödül törenlerine Beykoz Üniversitesi ev sahipliğinde tekrar başladıklarını belirten Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, 'Bu yıl 11'incisini gerçekleştirdiğimiz Türkiye İtibar Endeksi (TİE) Araştırması ödül töreniyle Türkiye geneli ve ekonomimizin lokomotifi yaklaşık 40 ayrı sektörün en itibarlı markaları ödüllerini aldı. Bu yıl gerçekleştirilen ödül töreninde bir yenilik olarak kendi sektörlerinde toplamda 10 kez en itibarlı marka seçilenlere 'İtibarda İstikrar' ödülü takdim edildi. Başarılarından dolayı ödül alan tüm markaları tebrik ederiz? açıklamasını yaptı.

'EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, yakın zamanda İtibar Akademisi ile iş birliği protokolü imzaladıklarını da belirterek 'Beykoz Üniversitesi olarak İtibar Akademisi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile yürütülen araştırmaların akademik destekçisi olmaktan ve Türkiye İtibar Endeksi Ödül Töreni'ne ev sahipliği yapmaktan ötürü mutluyuz. Ödül alan tüm markaları tebrik ediyoruz. İtibar Akademisi ile iş birliğimiz çerçevesinde hem sektörel hem de akademik anlamda başarılı çalışmalar yürüteceğiz. İtibar Akademisi'nin yürüttüğü sektörel araştırmaların akademik partneri olarak bu çalışmaların başta üniversitemiz olmak üzere tüm üniversiteler için önemli bir referans noktası olacağına inanıyoruz' dedi.

'BAŞARILI ORGANİZASYONLARA İMZA ATACAĞIZ'

Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sinan Alçın, sektörün ihtiyacına yönelik projeler de gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek şunları söyledi:

'Bu tören İtibar Akademisi ile gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliğimiz oldu. Türkiye'nin önde gelen markalarının yer aldığı bu araştırmanın bir parçası olmak Beykoz Üniversitesi olarak bizim için çok değerli. İtibar Akademisi ile imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında Beykoz Üniversitesi ve İtibar Akademisi gelecekte başarılı çalışmalara imza atacaklar. Yakında kamuoyu ile paylaşılacağımız sektörün ihtiyacına yönelik projeler de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İş birliğinin ilerleyen süreçlerinde İtibar Okulu oluşturmayı planlıyoruz.'

'İSTİKRARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Binance Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Dönmez duygularını 'Beykoz Üniversitesi ve İstikrar Akademisi'ne bu ödülü bize layık gördükleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu ödülü tüm Binance ailesi adına aldık. Bizim alışkın olduğumuz bir ödül. Sürpriz de olmadı. Bunu devam ettirip bu itibarı sürdürmek istiyoruz' şeklinde aktardı.

'BU TÜR ÖDÜLLER MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ'

Arçelik'te Pazarlama Yöneticisi olan Melis Elitez, 'Bu markanın altında çalışıp müşterisi olmaktan da gurur duyuyoruz. İtibar ödülleri çok güzel. Umarım markalar, yıllar içinde kendilerine bir şeyler katarak bu ödüllerin sahibi olur' dedi.

Arçelik Pazarlama Yöneticisi Sıla Bozan, 'Ödül için öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu tür ödüllerin markamıza, çalışanlarımızın motivasyonuna katkısı oldukça büyük. Marka olarak böyle ödüllere sahip olabilmek için çok çalışmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

EN İTİBARLI MARKALAR

Ödül alan en itibarlı markalar şunlar oldu:

Ağaoğlu İnşaat, Anadolu Sigorta, Arçelik, Banvit, Burger King, Binance, Coca Cola, Çimstone, Dominos, Ebebek, Enerjisa, Erikli, Eti, ETS Tur, Filli Boya, Ford, İstikbal, Kiğılı, Koç Holding, Koçtaş, Kütahya Seramik, Kütahya Porselen, Lassa, LC Waikiki, Mercedes, Migros, Nike, Opet, Pasaport Pizza, Pınar Süt, Teknosa, Türk Hava Yolları, Vitra, Yurtiçi Kargo, Ziraat Bankası, Zorlu Enerji

İTİBARDA İSTİKRAR ÖDÜLLERİ

İtibarda İstikrar Ödüllerini alan markalar ise Ağaoğlu İnşaat, Arçelik, Coca Cola, Enerjisa, ETS Tur, İstikbal, Kiğılı, Koç Holding, Lassa, LC Waikiki, Migros, Opet, Teknosa, Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası oldu.

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez -

GÖRÜNTÜ DETAY:

-Ödül töreni genel detay

-Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman röportaj

-Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sinan Alçın röportaj

Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar röportaj

-Arçelik firma röportaj

-Binance firma röportaj

İSTANBUL-?TÜRKİYE'NİN EN İTİBARLI MARKALARI? ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
İSTANBUL-?TÜRKİYE'NİN EN İTİBARLI MARKALARI? ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
İSTANBUL-?TÜRKİYE'NİN EN İTİBARLI MARKALARI? ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
İSTANBUL-?TÜRKİYE'NİN EN İTİBARLI MARKALARI? ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

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Beykoz Üniversitesi, Röportaj, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-?TÜRKİYE'NİN EN İTİBARLI MARKALARI? ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika


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