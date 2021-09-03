İstanbul ulaşımında 'pazartesi' seferberliği - Son Dakika

İSTANBUL genelinde yaklaşık 3 milyon öğrencinin okula başlaması bekleniyor. Kentte 18 bin servis aracı yer alıyor, Kentte trafik akışının sağlanması ise 2 bin kamerayla takip edilecek. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "İETT otobüslerimizde ve metro araçlarımızda ek seferler düzenledik. Gün içerisinde İETT'ye yaklaşık 1800 ek sefer koyduk. Metro hatlarımızda da yine gün içerisinde 16 ek seferle birlikte toplu taşımadaki bu yoğunluğu biraz daha azaltmaya çalışacağız. Okul etrafındaki İSPARK'lardan, servis araçlarımız faydalanabilirler. Alınan diğer bir önlem ise, İstanbul genelindeki bütün kazı çalışmaları bir hafta boyunca yapılmayacak. Hiçbir alt yapı çalışması okulların açıldığı ilk hafta içerisinde yapılmayacak" dedi.

İstanbul'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında uygulanacak eylem planı UKOME toplantısında oybirliği ile kabul edildi. Okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi itibarıyla İstanbul genelinde yaklaşık 3 milyon öğrencinin okula başlaması bekleniyor. İBB verilerine göre, 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla taşınacak. Kentte trafik akışının sağlanması ise 2 bin kamerayla takip edilecek.

"İETT'YE YAKLAŞIK 1800 EK SEFER KOYDUK"

Okulların açılacağı ilk hafta ulaşımın aksamaması için, İstanbul'da yaşayan vatandaşların toplu taşıma kullanmalarını isteyen İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Pazartesi gününden itibaren İstanbul genelinde yaklaşık 3 milyon öğrenci okula başlayacak. Bu nedenle yaklaşık 18 bin civarı servis aracı İstanbul trafiğinde olacak. Biz okulların açılacağı ilk gün sabah 06.00'dan öğleden sonra saat 14.00'e kadar İstanbul kartla kullanılan bütün ulaşım araçlarını, bütün vatandaşlarımızın faydalanması açısından ücretsiz hale getirdik. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın, velilerimizin ve öğrencilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. İstanbul'da 18 bin servis aracımız var. Bu araçların pandemiden minimum etkilenmeleri açısından yaklaşık 100 tonluk bir dezenfektan uygulaması yapıyoruz. Bütün servislerimize el dezenfektanları ve bazı sticker uygulamalarıyla ilgili pandemi koşullarındaki servis kullanımını biraz daha güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Servislerin kullanımıyla ilgili bize ait bir web sitesi var. Bu siteden, servislerin ve şoförlerin kayıtlı olup olmadığı ile ilgili vatandaşlarımız bilgi alabilecekler. İETT otobüslerimizde ve metro araçlarımızda ek seferler düzenledik. Gün içerisinde İETT'ye yaklaşık 1800 ek sefer koyduk. Metro hatlarımızda da yine gün içerisinde 16 ek seferle birlikte toplu taşımadaki bu yoğunluğu biraz daha azaltmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"5 BİN KİŞİLİK BİR EKİP SAHADA OLACAK"Trafikte yaşanacak yoğunluğun yaklaşık 2 bin kamerayla Ulaşım Yönetim Merkezi'nde izleneceğini hatırlatan Cihan, "Herhangi bir tıkanıklık olduğunda 13 aracımızla beraber 24 saat esasına dayalı olarak önlemler alıyoruz. Zabıta personellerimiz, denetim personellerimiz, sokakta olacaklar. Özellikle servis araçlarının şehir hatlarından, vapurlarımızdan faydalanabilmesi açısından onlara öncelik sağlayacaklar. 115 tane İSPARK otoparkında servislerin ücretsiz olarak park etmesi, okul önlerinde ya da trafikte bir yoğunluğa sebep vermemeleri açısından da ücretsiz faydalanma imkanlarını sağlamış olduk. Okul etrafındaki İSPARK'lardan, servis araçlarımız faydalanabilirler. Alınan diğer bir önlem ise, İstanbul genelindeki bütün kazı çalışmaları bir hafta boyunca yapılmayacak. Hiçbir alt yapı çalışması okulların açıldığı ilk hafta içerisinde yapılmayacak. Sadece İBB personelleri değil, bütün birimlerin dahliyle beraber İstanbul genelinde 5 bin kişilik bir ekiple sahada ilk hafta trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla görev yapıyor olacak" şeklinde konuştu.