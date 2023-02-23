İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 35,08 olarak ölçüldü - Son Dakika
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İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 35,08 olarak ölçüldü

23.02.2023 10:11
İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 35,08 olarak ölçüldü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,08 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,08 olarak ölçüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek bugün itibarıyla yüzde 35,08 seviyesine çıktı.

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 11,43, Büyükçekmece'de yüzde 32,29, Darlık'ta yüzde 39,23, Elmalı'da yüzde 36,61, Istrancalar'da yüzde 49,11, Kazandere'de yüzde 3,32, Ömerli'de yüzde 49,44, Pabuçdere'de yüzde 6,86, Sazlıdere'de yüzde 33,72, Terkos'ta ise yüzde 32,72 olarak kaydedildi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 99,91 kilogram ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 304,71 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.

İstanbul'da günlük su tüketimi dün itibarıyla 2 milyon 883 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 106,07 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen su miktarı ise 153,33 milyon metreküp olarak belirlendi.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre 23 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 83,3, 2014'te yüzde 29,84, 2015'te yüzde 95,59, 2016'da yüzde 86,6, 2017'de yüzde 87,28, 2018'de yüzde 79,96, 2019'da yüzde 91,28, 2020'de yüzde 62,69, 2021'de yüzde 52,29, 2022'de ise yüzde 80,31 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 35,08 olarak ölçüldü - Son Dakika

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