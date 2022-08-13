Beykoz'da Roma ve Bizans dönemine ait binlerce eser ele geçirildi - Son Dakika
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Beykoz'da Roma ve Bizans dönemine ait binlerce eser ele geçirildi

13.08.2022 22:48
Beykoz'da Roma ve Bizans dönemine ait binlerce eser ele geçirildi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait binlerce tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait binlerce tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin pişmiş toprak küp (pithos), sütun parçası, musluk, ahşap sandıklar, mezar taşı parçaları gibi birbirinden farklı nitelikte olduğu ve sayılarının binleri bulduğu tespit edildi. Operasyonda ele geçirilen ürünlerin incelenmesi için 9 kişilik uzman ekip görevlendirildi.

Beykoz'da peyzaj işi yapan bir iş yerinde Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait oldukları değerlendirilen çok sayıda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçen polis, 9 Ağustos tarihinde iş yerinde 3 depo ve bir bahçeye operasyon düzenledi. İş yeri sahibinin müşterilerine 'replika' olarak tanıttığı, yurt içinde ve yurt dışında sattıkları belirlen eserlerin bulunduğu iş yerine yapılan operasyonda binlerce tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin incelenmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğünden 9 kişilik özel bir ekip oluşturuldu.

Operasyonda ele geçirilen eserlerden 63 adetinin Bizans dönemine ait pişmiş toprak küp (pithos) olduğu, bir adetinin bazalt sütun parçası olduğu, 1 adetinin Roma dönemine ait pişmiş toprak kap olduğu, 1 adetinin mermer sütun parçası olduğu, 1 adetinin mermer yarı işli Bizans dönemine ait sütun başlığı olduğu, 1 adetinin Bizans dönemine ait mermer sütun kaidesi olduğu tespit edildi. Bu eserler haricinde, operasyonda sayıları binleri bulan kase testi vazo gibi pişmiş topraktan mamul objeler, şamdan, kandil, lenger, döven, havan, musluk, trabzan başlıkları, kapı tokmakları, sütun altlığı ve başlığı gibi mimari parçalar, pitoslar, tavan göbekleri, kapı ve pencere kanatları, niş dolapları, ahşap sandıklar, mezar taşı parçaları, kurna, kale tüfeği, cam malzemeden objeler ile farklı nitelikte çok sayıda etnografik eser tespit edildi.

Binlerce tarihi eserin büyük bir kısmının denizden çıkarıldığı, bir kısmının ise Anadolu'nun farklı yerlerinden getirildiği belirlendi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uzmanların inceleme ve tespit çalışmalarının devam ettiği, eser sayısının çok ve yığınlar halinde olması ve fiziksel koşullarının uygun olmamasına rağmen inceleme ve tespitlerin hızlandırılması için uzman sayısının artırılarak çalışmalara devam edileceği belirtildi.

Yapılan araştırmalarda, iş yeri sahibinin bahçe düzenlemelerini yaptığı özellikle yabancı müşterilerine ürünleri deniz yoluyla gönderdiği, müşterilerine kendisini koleksiyoner olarak tanıttığı, şüphelinin yaklaşık 30 yıldır eserleri topladığı ve 30 yılda 10 müze açacak kadar eser topladığı öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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İSTANBUL ? BEYKOZ'DA 10 TIR DOLUSU TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL ? BEYKOZ'DA 10 TIR DOLUSU TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ BEYKOZ'DA 10 TIR DOLUSU TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ BEYKOZ'DA 10 TIR DOLUSU TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: İHA

Helenistik, İstanbul, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da Roma ve Bizans dönemine ait binlerce eser ele geçirildi - Son Dakika

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