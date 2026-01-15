İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü - Son Dakika
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü

15.01.2026 16:42
İstanbul Kağıthane'de bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının iki çete arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edilirken; 37 merminin ateşlendiği olayda 25 yaşındaki Burak Tunçel yaşamını yitirdi.

Kağıthane'de aracına binen Burak Tunçel (25), otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2'si tarafından otomatik silahlarla saldırıya uğradı. 37 merminin ateşlendiği olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı ve maskeli saldırganların kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2'si, otomatik silahlarla Tunçel'e ateş açtı. 37 mermi ateşleyen saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunçel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

37 KURŞUN SIKTILAR

Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde araca isabet etmiş çok sayıda mermi izi olduğu görüldü. Çalışmaların ardından kovanlar delil torbalarına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Tunçel'in aracı ise, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

SALDIRGANLARIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Silahlı saldırı anı ve silahlı saldırganların ateş ettikten sonra araca binerek olay yerinden kaçtıkları anlar cep telefonu kemarasına yansıdı. Diğer bir görüntüde ise maskeli oldukları görülen saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.

"KURŞUNU SIKIP KAÇIYORLAR"

Mikail Çakar, "Dükkandaydım silah sesi geldi saat 11.30'da. 25 yaşında bir çocuk işte, adı Burak Tunçel çocuğun adı. Kurşun sıkıp kaçıyorlar çocuklar. 30 tane kurşunu sıktılar çocuğa" dedi.

"PUSU KURUP 25-30 EL SIKMIŞLAR"

Mahalle sakinlerinden bir kişi, "Taramışlar. Buradaki söylentilere göre beklemişler yani" dedi. Başka bir mahalle sakini ise, "Herhalde cezaevinden yeni çıkmış tahmin ediyorum. Ondan sonra da 2 kişi bekliyormuş, pusu mu kurmuşlar ne yapmışlar. İşte herhalde 25-30 el silah sıkmışlar. Keleşle mi artık neyle sıktılarsa bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

  Desperado null:
    İstanbul da normal bir gün maalesef kimse şaşırmadı 0 0 Yanıtla
