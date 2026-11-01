Fenerbahçe'nin başına geçmek isteyen Bülent Uygun'dan takıma sert eleştiri - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin başına geçmek isteyen Bülent Uygun'dan takıma sert eleştiri

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Fenerbahçe\'nin başına geçmek isteyen Bülent Uygun\'dan takıma sert eleştiri
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Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini ifade eden Bülent Uygun, Göztepe maçında alınan 2-1'lik yenilginin ardından takımın oyun anlayışı ve saha içi organizasyonunu sert ifadelerle eleştirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmayı istediğini açıklayan Bülent Uygun, sarı-lacivertlilerin sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu maçı Tivibu Spor'da değerlendirdi. Bülent Uygun, sarı-lacivertli takımın oyun anlayışını ve saha içindeki organizasyonunu sert bir dille eleştirdi.

"HERKESİN DÜŞÜNMEYE İHTİYACI VAR"

Maçı değerlendiren Bülent Uygun, "Hala geriden oyun kurmada problem yaşıyorsa, hala duran toplarla ilgili organizasyon problemi yaşıyorsa, hala hücumda baskı, presle ilgili, hâlâ kademeye dönüşlerle ilgili problem yaşıyorsa ve son beş senesinde üç tane şampiyonluğu da böyle son dakikalarda yediği gollerle ya da öndeki bu maçı kaybediyorsa, bunu tepeden tırnağa herkesin düşünmeye ihtiyacı var. Olması gerekenler var. Şimdi, Göztepe'nin attığı gol; ön direk çalışması yapıyorsunuz, orada Levent Mercan var ve Levent Mercan yayı tutması gerekirken en uzun ve hep ön direğe atıyor, belli Göztepe'nin oyun... Baştan beri analizleri bunu doğru yapmış olsan oraya atıyorum Skriniar olsa o da zaten kafa topu vururken problem yaşıyor da atıyorum Lukaku, atıyorum kim varsa onu koyarsınız. Nitekim yediğin goller bu şekilde devam ediyor." dedi. 

Fenerbahçe'nin başına geçmek isteyen Bülent Uygun'dan takıma sert eleştiri

"SONRA BİRBİRİNİZE BAKIYORSUNUZ"

Sözlerine devam eden ünlü hoca, "Sonra da takımda birbirinize bakıyorsunuz, "Biz ne yaptık, ne ettik?" diye. İşte dediğim o entropi, beklentiye cevap verememe, oluşan bu problemler burada sahada kendini tamamen tepeden tırnağa gösterdi." ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçe'nin başına geçmek isteyen Bülent Uygun'dan takıma sert eleştiri

"NE PRES VAR, NE İSTEK!"

Oyuncuların ruhsuzluğuna dikkat çeken Uygun, "Ne pres var, ne istek var, ne mücadele var, ne de Fenerbahçe'nin kendi oyun anlayışı sahada var. Uzun top; amenna, bunun da bir oyun anlayışı var.'' sözlerini sarf etti. 

''GELİR ŞAMPİYON YAPARIZ''

Sistem ve liyakatin önemine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Şimdi, ben Fenerbahçe'de herhangi bir makam talip değilim ya da bir görev istemiyorum. Fenerbahçe şampiyonluğa karar verdiğinde, işte o zaman gelir şampiyon yaparız. Ama bu iş böyle olmaz. Bu işin kurulması gereken sistemi, bu işin liyakati, bununla beraber oluşturulacak kadro mühendisliği gibi gibi birçok unsur var. Yapılan hataları benim... Tecrübelendik biz de iyi kötü. Çünkü zamanında çalıştırdığımız takımlarda bazısı anlatıyor işte oradakiler de, yokluk içerisinde UEFA'lar, Şampiyonlar Ligi'ne götürdük. Kapı kapı dolaşıp 10 bin dolar prim veremedik. Şampiyonluk primimizi veremedik. Şampiyonluk olma ihtimalimiz olan maça çıkarken onu bile veremedik, çünkü paramız yoktu. O halde oralara götürdük o takımları. Hem de hayatı boyunca çıkmadığı Süper Lig'lerden oraya götürdük." değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe'nin başına geçmek isteyen Bülent Uygun'dan takıma sert eleştiri

"FUTBOLCU YENİLDİĞİNDE AĞLAYACAK"

Değerlendirmelerine devam eden Bülent Uygun: "Evet, bir gün Allah bana nasip edecekse Fenerbahçe'yi, şampiyon yapacaksam oraya gelmeyi nasip etsin. Yoksa ben hiçbir göreve talip değilim kardeşim. Neden değilim? Onu da özellikle anlattığım üzere, buraya gelen adam, Fenerbahçe'nin teknik yöneticileri, seçecekleri teknik direktörü başkanı ve yönetimi en güzel şekilde karar verir. O da dünyanın en iyi hocasıdır. Dünyanın da en zor çalışılacak ikinci takımıdır gene Fenerbahçe. Dünyada sıralama yapın, 10 tane takım arasında gene ikinci olur. Bu kadar zor bir göreve, en iyi hocayı getirerek, en iyi sistemi kurarak, en iyi yapılması gerekenleri yaparak ki orada değişmesi gerekenler var, ben bugün Kuyt'ın bu konuşmasından veya orada birçok çalışanların da o bir de hani bana haber getiriyor, öteki falan. Yok kardeşim, bir futbolcu yenildiği zaman bile o üzüntüsünden soyunma odasında hüngür hüngür ağlayacak. Çünkü tribünde çocuklar da ağlıyor, seyirci de ağlıyor." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin başına geçmek isteyen Bülent Uygun'dan takıma sert eleştiri

"KENDİME GÜVENİM HER ZAMAN TAMDIR"

Bülent Uygun son olarak, ''Ben bugün gelirken Antalya'dan, ben 1000 tane çocuğa bugün eğitim vermeye gittim, JetGenç diye futbol okullarım mı var, orada 6 yaşla 10 yaş çocuklar geliyor. Her birinin yaptığı şey, futbol oynamak için ailelerinin o mücadelesiyle beraber herkes Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da oynamanın hırsıyla mücadele ediyor. O ailelerin verdiği mücadelede ben o çocuklara destek olmak için bugün oradaydım. Ben de gelir herhangi bir kulis mulis zaten yapmam, ben dedim o videoları anlamam ben. Ben düz adamım. Kendime güvenim her zaman tamdır. Ve olması gereken neyse Fenerbahçe Kulübü yapacaktır. Yarın itibarıyla bir hoca mı getirdi? O oranın en iyi hocasıdır. En güzel şekilde konuşmasından takım kurgusuna, sisteminden taktiğine her şeyi doğru uygulamak zorunda. Evet, bu takım bu kadar kötü değil." açıklamasını yaptı. 

Fenerbahçe'nin başına geçmek isteyen Bülent Uygun'dan takıma sert eleştiri
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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Bu adam adam ederse eder fenevi 0 0 Yanıtla
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