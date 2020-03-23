İstanbul'un meydanları havadan görüntülendi (Anadolu yakası) - Son Dakika

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İstanbul'un meydanları havadan görüntülendi (Anadolu yakası)
6 saat önce
Bahariye'den detaylar Altıyol'dan detaylar Salacak'tan detaylar İstanbul'un meydanları havadan görüntülendi (Anadolu yakası)
Bahariye'den detaylar
Altıyol'dan detaylar
Salacak'tan detaylar İstanbul'un meydanları havadan görüntülendi (Anadolu yakası)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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