Son Dakika Haberleri: İstanbul Üsküdar'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

İstanbul Üsküdar'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

1 saat önce

Üsküdar'da Altunizade tünel girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Üsküdar'da Altunizade tünel girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza saat 01.00 sularında Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Altunizade tünel girişinde meydana geldi. 34 BGL 508 plakalı aracı ile seyir halindeki Esra Savuran direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla attıktan sonra bariyere çarparak durabilen otomobilde sürücü sıkıştı.

Sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Savuran, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:11 Kaynak: DHA

Üsküdar, Güncel
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