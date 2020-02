İstanbul uskumrudan yapılan 'balık döner' ihracata hazırlanıyor - Son Dakika

Uskumrudan yapılan 'balık döner' ihracata hazırlanıyor

Davut CAN-Mücahit BEKTAŞ-Burçak BOZKUŞ-Özgür KUMANOVALI/İZMİR-- Et döner ve tavuk döner seçeneklerinin yanına yeni bir lezzet daha eklendi. Balıkseverler için 'balık döner' satışları başladı. İzmir'in Torbalı ilçesinde, av zamanında toplanan uskumrulardan yapılan 'balık döner' yurt dışına da ihraç edilmeye hazırlanıyor.'Balık döner' fabrikasının sahibi Eyüp Kuru, 'Bizler için oldukça riskli bir işti. Ama artık et ve tavuk dönerin yanına 'balık döner' de eklendi? dedi.

Uskumru ve somon balıklarıyla hazırlanan ve lavaş ekmekte ya da dürüm olarak servis edilen balık dönere ilgi yoğun oldu. Cheddar peynir ve hazırlanan özel bir sosla balıkseverlerin beğenisine sunulan 'balık döner', lezzetiyle yiyenleri şaşırtıyor. İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yazıbaşı Mahallesi'nde hizmet veren bir gıda şirketi, resmi av zamanında toplanan uskumrulardan 'balık döner' yapıyor.

Soğuk hava deposunda -18 derecede bekletilen balıklar, 8 saat +4 derecede bekletildikten sonra iç organlarından, başlarından ve kuyruklarından arındırılıyor. Kılçıklar ise, özel pensetler yardımıyla teker teker alınıyor. Ardından, yıkama ve süzme işleminden geçirilen balıklar, marinasyona hazır hale geliyor. Özel baharatlarla marine edilen balıklar, döner şişine geçiriliyor. Dönerler hazır hale getirildikten sonra önce -40 derecede şoklanıyor, ardından da kutulanıyor. Kutulanan balık dönerler, -18 derecede muhafaza ediliyor.

'İNSANLAR BALIK DÖNERİ SEVER Mİ DİYE ÇOK DÜŞÜNDÜK'

'Balık döner' firmasının işletmecisi olan Eyüp Kuru, balık döner fikrinin başlarda çok riskli olduğunu söyledi. Profesyonel üretici olarak çok titiz çalıştıklarını dile getiren Kuru, "Firma ve fabrika olarak balık döner alanında dünyada ve Türkiye'de ilk ve tekiz. Profesyonel üretici olarak bu işi yapıyoruz. Bu anlamda çok titizlikle çalışıyoruz. Katkı maddesi olmadan, tamamen doğal bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz. Zaten balık kendi özünde bunları kabul etmiyor. Biz de bunu geliştirdik, ürettik ve insanlara sunduk. Aslında bizim için çok riskli bir işti. Bununla ilgili birkaç yerde şube çalışması yaptık, geri çekildik. Sonra tekrar başladık. İnsanlar sever mi, yer mi yemez mi diye çok düşündük. Çünkü insanlar et ve tavuğa alışkın. ve bunun yanında balık yeme oranı Türkiye'de çok zayıf. Acaba kabullenirler mi diye çok tereddütte kaldık. Bir yandan bunları düşünürken bir yandan şubemizi açtık. ve insanlardan çok olumlu dönüşler almaya başladık. Bu kadar talep asla beklemiyorduk. İnsanların balığı ve balık döneri bu kadar çabuk kabulleneceğini beklemiyorduk. Gördük ki önyargılar yıkılabiliyor. Çok riskliydi bizim için. Ama artık et ve tavuk dönerin yanına 'balık döner' de eklendi diyebiliriz? diye konuştu.

?365 GÜN BALIK, 365 GÜN SAĞLIK DİYORUZ?

İnsanların balık döneri çok sevdiğini ve satışların iyi olduğuna dikkat çeken Kuru, 'Satışlar şu an beklediğimizden çok çok iyi durumda. Talepler doğrultusunda farklı ilçelerde şube açmayı da düşünüyoruz. Şu anda uskumruyu insanların beğenisine sunduk. Geri dönüşler çok olumlu oldu. Somonu da denedik. ve yine güzel tepkiler aldık. İnsanlar çok sevdi ve lezzetli buldu. Kendimizi geliştirmeye ve denemeye devam edeceğiz. Balık 365 gün, günün her saati yenilebilecek bir şey. Bizler de onu düşünerek bu yola çıktık. 365 gün balık, 365 gün sağlık diyoruz' diye konuştu.

FURKAN ŞANLI: HERKES BALIK DÖNERİ DENEMELİ

Her gün 150-200 sipariş hazırladığını söyleyen döner ustası Furkan Şanlı, 'Çok yoğun bir talep var. Müşterilerimiz çok beğendi. Gerçekten bir gelen bir daha geliyor. Sağlık yönünden olsun lezzet yönünden olsun herkesin bu lezzeti tatması gerekiyor. Üzerine daha güzel bir lezzet versin diye peynir de koyuyoruz. Bir de özel sosumuz var. O sosla peynir birleştiğinde çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor' şeklinde konuştu.

'ORKİNOS VE SOMON İLE DE DENEMELER BAŞLADI'

Gıda Mühendisi Merve Altunsoy da, "Yaptığımız dönerlerden aldığımız geri dönüşlerden oldukça memnunuz. Biz, döneri şu anda uskumru ile yapıyoruz. Ancak, somon ve orkinos ile denemelere başladık ve bu denemelerde de başarı elde ettik. Kısa zamanda bu dönerleri yurt dışına da ihraç edeceğiz. Talep oldukça yüksek" dedi. Ayrıca, balık burger de yaptıklarını dile getiren Altunsoy, "Özellikle balık sevmeyen çocuklar, balıkla burger şeklinde karşılaştıklarında tereddüt etmeden yiyorlar. Bu konuda da velilerden oldukça güzel tepkiler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN ÖZTÜRK: BALIK DÖNERİ İLK DEFA DENİYORUM AMA SON OLMAYACAK

İlk kez balık döner denediğini söyleyen Gökhan Öztürk ise şunları söyledi: 'Balıkçı görünce balık çorbası vardır diye geldim ama balık döneri önerdiler. Gayet lezzetli çok yoğun balık tadı almıyorsunuz zaten. ve gerçekten çok lezzetli. Kılçıkları yok. ve ilk defa deniyorum ama son olmayacak. Genelde diğer çeşitlerini yiyordum. Farklı bir deneyim. Güzel bir lezzet artık gelip yerim?