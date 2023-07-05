İstanbul Valiliği, Nargile Servisine Ara Vermeye Devam Edileceğini Duyurdu - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, Nargile Servisine Ara Vermeye Devam Edileceğini Duyurdu

İstanbul Valiliği, Nargile Servisine Ara Vermeye Devam Edileceğini Duyurdu

05.07.2023 10:51

İstanbul Valiliği, nargile salonu ve kafelerde nargile servisine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edileceğini duyurdu. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine ara verilmesi ve hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmaması kararlaştırıldı.

İstanbul Valiliği, nargile salonu ve kafelerde nargile servisine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edileceğini duyurdu.

YENİ BİR AÇIKLAMA GELDİ

Kovid-19 salgınının ülkemizde başladığı 2020 tarihinde Nargile kafelerin faaliyeti geçici süreliğine durdurulmuştu. İstanbul Valiliği'nden Nargile kafe ve salonları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Valilik, yeni bir karar alınıncaya kadar kafelerde nargile servisinin yasaklandığını duyurdu.

"NARGİLE SERVİSİNİN YAPILMAMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

İstanbul Valiliği'nin resmi sitesinde yapılan açıklama şöyle; Nargile Salonu ve Nargile Kafelerin faaliyetleri 16.03.2020 tarihli 5361 sayılı Bakanlığımız emri gereğince geçici süreliğine durdurulmuştu. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir."

İstanbul Valiliği kafelerde nargile servisinin yasaklandığını duyurdu
İstanbul Valiliği kafelerde nargile servisinin yasaklandığını duyurdu
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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği, Nargile Servisine Ara Vermeye Devam Edileceğini Duyurdu - Son Dakika
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