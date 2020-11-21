Bağcılar'da ekmek fırınlarında gramaj ve fiyat denetimi - Son Dakika

Bağcılar'da ekmek fırınlarında gramaj ve fiyat denetimi

21.11.2020 10:32
Bağcılar'da ekmek fırınlarında gramaj ve fiyat denetimi, System.String[]

İstanbul Valiliği, Bağcılar'da bulunan fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

İstanbul Valiliği, Bağcılar'da bulunan fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi yaptı. 12 fırının standartlara uyduğu, 93 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Ayrıca, işletmelere 10 bin TL ceza kesildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine Valiliğimiz koordinasyonunda Bağcılar ilçemizdeki 121 fırının tamamında "Gramaj-Fiyat ve Tarife Denetimi" yapıldı. Kaymakamlık, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 16 ekipte 48 personel görev yaptı. Denetimlerde, 6502 sayılı Kanun'un 54. Maddesi ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında fırınlarda yer alan ürünlerde; Fiyat etiketlerinin, Tarife fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, Fiyat etiketlerinin/fiyat-tarife listelerinin mevzuatta yer alan hususları taşıyıp taşımadığı, Fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 10.09.2020 tarihinde ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından 16.10.2020 tarihlerinde açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi (1 kg) ekmek fiyatının azami 7.50 TL'ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 12 fırının standartlara uyduğu, 93 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Fiyat/gramaj tarifesine uymayan her işletmeye asgari 10 bin TL olmak üzere ceza teklif tutanağı düzenlendi. Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. maddesi gereğince 16 fırında 43 ayrı ürün çeşidinde fiyat etiketi bulunmadığından her bir ürün çeşidine 415 TL ceza uygulandı. Konuyla ilgili şikayetler 'Haksız Fiyat Artışı Bildirimi' uygulaması (Android, IOS) veya Alo175 telefon hattı üzerinden yapabilmektedir. İstanbul genelindeki 2.579 fırının tamamını denetlemeye devam edeceğiz. Fırıncı esnafımıza çağrımız: 'Ekmeğinizle ve vatandaşın ekmeği ile oynamayın!'" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

İstanbul Valiliği, Bağcılar, İstanbul, Ticaret, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da ekmek fırınlarında gramaj ve fiyat denetimi - Son Dakika


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