İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi

İstanbul Valiliği\'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi
11.02.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İstanbul Valiliği, ramazan ayında kentte gerçekleştirilecek faaliyetlerle ilgili genelge yayınladı. Buna göre, yardım faaliyetlerinde ve programlarda dar gelirlilere, yetimlere, depremzedelere, şehit aileleri ile gazilere, kadınlara ve gençlere öncelik verilmesi konusunda kaymakamlıklara talimatta bulundu. Öte yandan ramazan boyunca kent genelinde dış cephe aydınlatmalarının gece açık tutulacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacak Ramazan ayı öncesinde genelge yayımladı. 31 ilçe kaymakamlığına gönderilen genelgede, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi istendi.

ŞEHİT AİLELERİ VE DEPREMZDELERE ÖNCELİK

Valilik tarafından yayımlanan genelgede, iftar programlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

1) Ramazan ayı programlarında protokol odaklı toplu iftar yemekleri gibi faaliyetlerden ziyade özellikle dezavantajlı gruplar olarak tanımlanabilecek toplumun farklı kesimleriyle (dar gelirli, öksüz/yetim, depremzede vb.) bir araya gelinmeli.

2) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının desteklerinin yanı sıra kamu ve özel sektör imkânlarının da seferber edilerek dar gelirli vatandaşlarımıza yapılan ayni ve nakdi yardımların en üst seviyeye taşınmalı.

3) İftar programlarında önceliğin şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile gazi ailelerimize verilmeli.

4) İftar yemekleri başta olmak üzere Ramazan ayı faaliyetlerinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım yapılan dar gelirli ailelere ihtimam gösterilmeli.

5) Dünya Yetimler Günü olarak belirlenen Ramazan ayının 15. gününde yetim çocuklarımız ve gençlerimizle bir araya gelinmeli.

6) Yapılacak ayni/nakdi yardımlarda ve iftar dahil Ramazan ayı programlarında roman

vatandaşlarımıza özel önem verilerek onlarla mutlaka bir araya gelinmeli.

7) Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilecek tüm faaliyet ve programlarda kadınlara ve gençlere öncelik verilmeli.

IŞIKLANDIRMA FAALİYETLERİ

Öte yandan Valilik, Ramazan boyunca il genelinde yapılacak süsleme ve aydınlatma çalışmalarına ilişkin de düzenlemeler yaptı. 31 İlçe Kaymakamlığı ve belediyelere gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

1) Tarihi binalarda, binanın tarihsel dokusuna zarar vermeyecek biçimde ışıklandırma ve dış cephe aydınlatmalarının gece boyunca açık bulundurulmalı.

2) Yeni binalar ile diğer elverişli yapılarda Ramazan temalı süslemelerle ışıklandırma yapılmalı.

3) Meydanlar, ana arterler, alışveriş merkezleri (AVM), cadde ve sokaklar, köprü, kule gibi sembol yapılar ile kamuya açık alanlarda, camiler ve çevrelerinde geleneksel uygulamalara uygun şekilde, çevre estetiği gözetilerek hilal, yıldız temalı süslemelerle ışıklandırma çalışmaları yapılmalı.

Yerel Haberler, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi - Son Dakika

Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu

10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:19
Olimpiyat sporcusu madalya aldıktan sonra kız arkadaşını aldattığını itiraf etti
Olimpiyat sporcusu madalya aldıktan sonra kız arkadaşını aldattığını itiraf etti
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:26:01. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.