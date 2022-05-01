İstanbul Valiliği, Teşvikiye Camisi'nde elektrik kesintisi yaşanmadığını bildirdi Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, Teşvikiye Camisi'nde elektrik kesintisi yaşanmadığını bildirdi Açıklaması

01.05.2022 11:42
İstanbul Valiliği, Teşvikiye Camisi'nde elektrik kesintisi yaşanmadığını bildirdi Açıklaması

İstanbul Valiliği, Teşvikiye Camisi'nin elektriklerinin kesildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu bildirildi.

İstanbul Valiliği, Teşvikiye Camisi'nin elektriklerinin kesildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi. Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır. Muhtarımız da konu ile ilgili özür diledi, gerekli açıklamayı yaptı." ifadesi kullanıldı.

Teşvikiye Mahalle Muhtarlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Teşvikiye Camisi'nin elektrikleri mevcuttur. Kesik olan tuvaletlerdir. Yanlış anlaşılma olmuşsa özür dileriz." denildi.

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İstanbul Valiliği, Teşvikiye, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği, Teşvikiye Camisi'nde elektrik kesintisi yaşanmadığını bildirdi Açıklaması - Son Dakika


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