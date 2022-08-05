İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na "geçmiş olsun" ziyareti - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na "geçmiş olsun" ziyareti

05.08.2022 11:10
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na "geçmiş olsun" ziyareti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangın nedeniyle Balıklı Rum Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangın nedeniyle Balıklı Rum Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'e "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıklı Rum Vakfı Başkanı Sayın Konstantin Yuvanidis'i ziyaret ettik, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Asırlık şifa merkezimiz Balıklı Rum Hastanesi yangınında can kaybımızın ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki ilk incelemelere göre taşıyıcı sistemlerde problem yok Balıklı Rum Hastanesi'ndeki ilk incelemelere göre taşıyıcı sistemlerde problem yok BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ İLK İNCELEMELERE GÖRE TAŞIYICI SİSTEMLERDE PROBLEM YOK BALIKLI RUM HASTANESİ'NDEKİ İLK İNCELEMELERE GÖRE TAŞIYICI SİSTEMLERDE PROBLEM YOK Balıklı Rum Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi Balıklı Rum Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi
Kaynak: AA

Ali Yerlikaya, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na "geçmiş olsun" ziyareti - Son Dakika
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