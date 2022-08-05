Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıklı Rum Vakfı Başkanı Sayın Konstantin Yuvanidis'i ziyaret ettik, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Asırlık şifa merkezimiz Balıklı Rum Hastanesi yangınında can kaybımızın ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ali Yerlikaya, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Balıklı Rum Vakfı'na 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika

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