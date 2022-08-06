Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartal Cemevi Vakfı Başkanı sayın Selami Sarıtaş'ı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Selami Sarıtaş Dede'ye yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. Muharrem ayında birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika

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