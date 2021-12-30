İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın oyu "Şampiyon Mete Gazoz"a - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Valilik binasında oylamaya katılan İstanbul Valisi Yerlikaya, AA muhabirinden, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ve oylamada yer alan fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

Vali Yerlikaya, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde tercihini Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Yerlikaya, "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" isimli fotoğrafına, "yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal" adlı fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansının gerek Türkiye gerekse dünya genelinde yapmış olduğu habercilikle kendisini ispatlamış bir kurum olduğunu belirten Vali Yerlikaya, artık gelenekselleşen "Yılın Fotoğrafları" yarışmasına eserleri seçilen foto muhabirlerini de tebrik ederek başarılarının devamını diledi.