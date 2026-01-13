İstanbul Valisi'nden Sahipsiz Hayvanlar Açıklaması - Son Dakika
İstanbul Valisi'nden Sahipsiz Hayvanlar Açıklaması

13.01.2026 15:17
Vali Davut Gül, bazı belediyelerin sahipsiz hayvanlarla ilgili yeterince harekete geçmediğini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, sahipsiz hayvanlara ilişkin bazı belediyelerin henüz yeterince harekete geçmediğini belirtti.

Vali Gül, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen programda haber ajansları, gazete ve televizyon yöneticileri ile yazarlarla buluşmasında, İstanbul'a ilişkin 3 yıllık güvenlik verilerini açıklamasının ardından soruları cevapladı.

Bir gazetecinin sahipsiz hayvanlarla ilgili gelinen süreçle ilgili sorusunu yanıtlayan Gül, bu konuda göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları gördüklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığının bu konuda yaptığı düzenleme ve planlamalara değinen Gül, şunları kaydetti:

"(Belediyelerle) Defalarca toplandık, yazılı, sözlü söyledik. Birinci mazeret şuydu. 'Biz bu köpekleri, sahipsiz hayvanları nerede barındıralım, yer yok.' dediler. Haklı olarak bakıyorum. Orman alanları içerisinde talep edilen bütün belediyelere yer tahsis ediliyor. Hiçbir belediyemiz, 'Biz sahipsiz hayvanları toplayacağız ama götüreceğimiz yer yok, barındıracağımız yer yok.' diyemeyecek. Yasal düzenleme yapıldı. Bunların mutlaka sokaklardan toplanıp güvenli yerlere götürülmesi lazım. Yeni yapılan yerlerde etrafı çevrili, 40-50 bin metrekare alan. Belediyeler tarafından bunların yemesi, içmesi, kısırlaştırılması yapılıyor. Yapılan iş vicdani ve hukuki. Sorun şu, bazı belediyelerimiz henüz yeterince harekete geçmedi. Allah muhafaza, istemeyiz ama herhangi bir insana ağır bir zarar geldiğinde sayın Bakanımız 'Belediye başkanlarından başlayarak bütün sorumlularla ilgili yasal işlem yapacağız.' dedi. Sahipsiz hayvanlar toplanılacak, kısırlaştırılacak ve orada (yaşam alanları) bakılacak. Eksik kalan bir şey varsa tamamlayacağız."

"İstanbul'da şu an itibariyle su krizi yok"

Vali Gül, başkent Ankara'da yaşanan su sorunu sonrası İstanbul'da yapılan yatırımlara yönelik soruyu da yanıtladı.

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığı belirten Gül, "İstanbul'da şu an itibariyle bir su krizi yok. Ama bu İstanbul'a yağmur yağdığı ya da İstanbul'da dereler, akarsular çok olduğu için değil. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İstanbul'a biliyorsunuz 150-200 kilometreden sular geliyor. Melen'den su getiriliyor. Normal şartlarda vanaları kapatsak, İstanbul'da muhtemelen bir ay sonra suyumuz kalmayacak. O açıdan, suyu verimli kullanma durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'daki göçmen sayıları ile ilgili soruyu da cevaplayan Gül, kentte, futbolcudan iş insanına, müzisyenden üniversite öğrencisine kadar yaklaşık 1 milyon yabancı göçmen bulunduğunu ifade etti.

Göçmen ve yabancılarla değil kaçak göçle mücadele edildiğini dile getiren Gül, şunları aktardı:

"Önemli olan yabancı olması değil kayıtlı olmasıdır. Bizim yaptığımız göçmenlerle ya da yabancıyla mücadele değil kaçak göçle mücadele. Adamın nerden geldiğini, nasıl geldiğini bilmiyoruz ya da 3 ay vizeyle gelip 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kalmasını istemiyoruz. Kayıtlı girdiyse, kayıtlı yaşıyorsa, kayıtlı şekilde şehre katkı sunuyorsa bununla ilgili problem yok. Mobil göç noktaları, 2,5 senedir bu işlemleri yapıyor. Mobil göç noktalarının esası şu, biz göçmeni suçlu olarak görmüyoruz. Vize ihlali demek polislik bir konu değil. Mobil göç noktaları, göçle entegre şekilde eksikleri tamamlayarak, varsa kaçak olanları tespit ederek sınır dışı işlemi yapıyor."

Kent trafiği içerisinde sayıları artan motosikletlerle ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin yöneltilen soruyu da Gül, "Motosikletlere mutlaka bir kural getirmek gerekiyor. Var olan kuralları da uygulamak gerekiyor. Kısmen yasal düzenlemelere ihtiyaç var kısmen de uygulama yapmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

