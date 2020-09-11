İstanbul Valisi Yerlikaya, toplu ulaşım esnaf odalarının başkanları ile buluştu Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya, toplu ulaşım esnaf odalarının başkanları ile buluştu Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (İSTESOB) ziyaret ederek, minibüs, halk otobüsü ve servis şoförleri esnaf odaları başkanları ile toplu ulaşım konusunda istişarelerde bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, toplu ulaşım esnaf odalarının başkanları ile buluştu Açıklaması, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (İSTESOB) ziyaret ederek, minibüs, halk otobüsü ve servis şoförleri esnaf odaları başkanları ile toplu ulaşım konusunda istişarelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre görüşmeye; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Minibüs Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık ve Yeni İstanbul Halk Otobüsleri Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Beşir ile ulaşım alanında faaliyet gösteren çok sayıda esnaf odasının başkanı katıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, buradaki konuşmasında, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemleri hatırlatarak, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkati çekti.

Koronavirüsle mücadelede kararlı olduklarını belirten Yerlikaya, toplu ulaşım ile ilgili alınan kararlara değindi.

Vali Yerlikaya, genelge ile ayakta yolcu alması yasaklanan dolmuş, minibüs, midibüs gibi toplu taşıma araçlarında kurallara riayet edilmesi hususunda oda başkanlarının, araç sahibi esnaf ve şoförlerin destek ve iş birliğinin çok önemli olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde olunması halinde pandemi sürecinin daha hızlı ve kolay atlatılabileceğini ifade etti.

Denetimlerin düzenli olarak devam ettiğini hatırlatan Yerlikaya, "İstiyoruz ki denetimlerde, kurallara uyan ve sorunsuz bir şekilde yolcu taşıyan esnafımızla karşılaşalım. Polisimiz, jandarmamız, şoför kardeşimize selam versin, 'İşin rast gelsin.' desin. Hep birlikte bu süreci güzel bir şekilde atlatalım. Biz ceza yazmaktan hoşlanmıyoruz, ceza kesmeyi kesinlikle istemiyoruz. Özel bir dönemden geçiyoruz. Karşılıklı iş birliği ve anlayışla bu süreci atlatacağız." ifadelerini kullandı.

"Kuralları ihlal edenlere idari ve adli işlem yapmakta kararlıyız"

Toplu ulaşım ile düğün ve nişan gibi toplantılarda temizlik, maske ve sosyal mesafeyle ilgili kural ve önlemlere uyan vatandaşlara teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uymayanları gördüğümüz zaman da onlara diyoruz ki; 'Güzel kardeşim, güzel hemşehrim, sen kendi sağlığını düşünmüyorsun ama benim de şehrin de ülkenin de sağlığını düşünmüyor ve tehlikeye sokuyorsun.' Hepimiz bu günlerde bir takım ruhu içinde olmalıyız. Dünyanın 14. büyük kentinde yaşıyoruz. Önümüzdeki 13 kentten daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. 'Daha iyiyiz.' diye rehavete kapılmamızın bir anlamı yok. Bu virüs bugüne kadar yaşanan salgınlara benzemiyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bizim sahada güvenlik güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız ve yerel yönetim ekiplerimizle beraber denetim, denetim, denetim…Gözetim, gözetim, gözetim... İstemeyerek de olsa kuralları ihlal edenlere de idari ve adli işlem yapmak noktasında da kararlılığımızı koruyoruz."

Minibüsçülere "Gereken yolcuyu aldıktan sonra kapıyı kapatın" uyarısı

Sağlık teşkilatının 6 aydır, her gün yapılan değerlendirmelerle bir önceki günden daha iyi olmak için kararlar aldığını belirten Yerlikaya, toplu ulaşım esnaf odalarının başkanlarına, "Bugün birbirimizi incitmeden güzellikle, güzellikle, güzellikle... Vurgulamak istiyoruz. Minibüsten kazancını temin etmek için kendi rızkının peşinde işine giden kardeşimizi taşıyan kardeşlerim. Sizden beklentimiz, almanız gereken yolcuyu aldıktan sonra kapıyı kapatma düğmesine basarak, 'Tamam kardeşim başka yolcu alamıyorum.' demenizdir. Aksi takdirde biraz ileride yapılacak kontrolde büyük bir üzüntü ve mahcubiyetle araçtan inilmesi hiç hoş bir durum olmuyor. Gelin hep beraber biraz daha dişimizi sıkalım. Bugün sizleri ziyaret etmemizin ana fikri bu konudur. Bize yardımcı olun, şehre yardım edin, sizin yardımınıza ihtiyacımız var." diye seslendi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, toplum ulaşım esnaf odası başkanlarından şoför ve araç sahiplerine, "Valimiz Ali Yerlikaya'nın size selamı var. Bize, şehrimize, kendine, ailene yardım et diyor." mesajını iletmeleri ricasında bulundu.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz ise toplantıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Vali Ali Yerlikaya ve katılımcılara teşekkür etti.

Toplantı, oda başkanları, esnaf ve diğer üyelerin çeşitli konulardaki talep ve görüşlerini iletmelerinin ardından sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 20:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya, toplu ulaşım esnaf odalarının başkanları ile buluştu Açıklaması - Son Dakika

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