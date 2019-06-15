İstanbul ve Ankara'ya "yeni polis merkezi amirlikleri" müjdesi

İstanbul
'da 24 ve Ankara
'da 4 yeni polis merkezi amirliği yapılacak.
İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara'da yeni polis merkezi amirlikleri inşa etmek ve kullanılamaz hale gelenleri yenilemek için harekete geçildi.
İstanbul'da 24, Ankara'da 4 yeni polis merkezi amirliğinin yapımına karar veren Bakanlık, İstanbul'da kullanılamaz durumdaki 5 polis merkez amirliğini de yenileyecek.
Ayrıca Silivri
ilçesinde yeni emniyet müdürlüğü binası yapılacak.
Bakanlığın ön inceleme ve istişare çalışmalarınının ardından incelemeler sonrası yeni polis merkezi amirliklerinin yapımı için çalışmalara başlandı.
Yeni polis merkezi amirlikleri, tıpkı yeni hükümet konakları gibi şehrin dokusu ve tarihi çerçevesine uygun standartta, akıllı bina sistemiyle inşa edilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun yakından takip ettiği, yapımı ve onarımına karar verilen polis merkezi amirlikleri şu şekilde:
"İstanbul'da Arnavutköy Polis Merkezi
Amirliği, Avcılar Tahtakale
Polis Merkezi Amirliği, Bağcılar
100. Yıl Polis Merkezi Amirliği, Beşiktaş Dikilitaş
Polis Merkezi Amirliği, Beyoğlu
Kulaksız Polis Merkezi Amirliği, Eyüp Sultan Göktürk
Polis Merkezi Amirliği, Fatih Kocamustafapaşa
Polis Merkezi Amirliği, Kağıthane
Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği, Maltepe
Polis Merkezi Amirliği, Gaziosmanpaşa Polis Merkezi
Amirliği, Silivri Şehit Emin İpşir Polis Merkezi Amirliği, Avcılar Yeşilkent
Polis Merkezi Amirliği, Bayrampaşa
Cevatpaşa Polis Merkezi Amirliği, Beyoğlu Örnektepe Polis Merkezi Amirliği, Esenler Menderes
Çocuk Karakolu, Esenler Şehit Volkan Karatepe
Polis Merkezi Amirliği, Esenyurt
Polis Merkezi Amirliği, Eyüp Sultan Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği, Sancaktepe Yenidoğan
Polis Merkezi Amirliği, Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı
Polis Merkezi Amirliği, Sarıyer İstinye
Polis Merkezi Amirliği, Ümraniye Kazım Karabekir
Polis Merkezi Amirliği, Ümraniye Madenler Polis Merkezi Amirliği ve Sultangazi Habipler
Polis Merkezi Amirliği ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü. Başakşehir Kayaşehir
Polis Merkezi Amirliği, Bayrampaşa Sebze Meyve Hali Polis Merkezi Amirliği, Beykoz Çavuştepe
Polis Merkezi Amirliği, Fatih Balat Polis Merkezi Amirliği ile Fatih Karagümrük
Polis Merkezi Amirliği'nin de onarımı yapılacak.
Ankara'da da Etimesgut
Topçu Polis Merkezi Amirliği, Keçiören Bağlum
Polis Merkezi Amirliği, Mamak Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği
ile Pursaklar
Polis Merkezi Amirliği inşa edilecek."