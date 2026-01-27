İstanbul Yayımcılık Buluşmaları 2023

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "11. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları" (İstanbul Publishing Fellowship), ulusal ve uluslararası yayımcıları bir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından 10-12 Şubat'ta düzenlenecek programa ilişkin Şişli'deki Taşyapı Etkinlik ve Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

TBYM Başkanı Mehmet Burhan Genç, konuşmasında, İstanbul Publishing Fellowship'in Türkiye'nin ilk içerik marketi olduğunu, kültür alanında başka bir içerik marketi çalışmasının da henüz başlatılmadığını belirterek, "Ana hedefimiz Türkçe yazılan eserlerin dünya dillerine kazandırılması ve İstanbul'un bir telif marketi, merkezi ve odağı olabilmesi." dedi.

Program kapsamında 2016'dan bugüne kadar 35 binden fazla ikili görüşme gerçekleştirildiğini, 25 binden fazla ön anlaşma imzalandığını vurgulayan Genç, "Bu sene de 104 ülkeden bine yakın başvuru aldık. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kesinleşen 73 ülkeden 225'i yabancı ve 110'u da yerli olmak üzere toplam 335 yayıncıyı bu yıl fellowship programında ağırlayacağız." şeklinde konuştu.

Genç, katılımcılar arasında dünya yayın sektörünün yakından takip ettiği prestijli yayın evlerinin yanı sıra yayıncılık sektöründe büyüyen ve gelişen ülkelerden de çok sayıda yayıncının yer alacağını, uluslararası kitap fuarlarının sunmadığı bir erişebilirlik ve eşitlik sunmaya gayret ettiklerini kaydetti.

"Endonezya'dan 10 büyük yayınevini ağırlayacağız"

Basın Yayın Birliği Başkanı Halil Çelik, programın her aşamasında güçlü bir işbirliği ve anlayışla sürdürülen uluslararası kıymetli bir proje olduğuna işaret ederek, "Proje aracılığıyla Türk yayıncılık sektörünü küresel ölçekte takip edilen, merak uyandıran, yön veren ve sektörün etkin aktörlerinden biri haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda her yıl belirlenen bir ülkeyi odağa alarak Türk yayıncıların söz konusu ülkeyle doğrudan ve sürdürülebilir ticari ilişkiler kurmasına imkan sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Bu kapsamda 2021'de odak ülke uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Çelik, "Odak ülke çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler sayesinde ilgili ülkenin yayıncılık yapısı, okur profili, dağıtım kanalları ve telif mevzuatı yakından analiz edilmekte, Türk yayıncılarının bu pazarlara erişimi kolaylaştırılmaktadır. Aynı zamanda yayın evleri arasında güvene dayalı ilişkilerin kurulması ve uzun vadeli işbirliklerinin geliştirilmesi mümkün hale gelmektedir." şeklinde konuştu.

Bu yıl odak ülke programı kapsamında Endonezya'yı konuk edecek olmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Endonezya, genç ve dinamik nüfusu, büyüyen yayıncılık pazarı ve kültürel çeşitliliğiyle Asya Pasifik Bölgesi'nin öne çıkan ülkelerinden biridir. Yaklaşık 280 milyonluk nüfusu ve tek resmi dili olan Endonezce sayesinde yayıncılık alanında geniş ve bütüncül bir iç pazar sunmaktadır. Bu özellikler Endonezya'yı uluslararası yayıncılık projeleri açısından stratejik bir ülke konumuna taşımaktadır. Ülkede özellikle eğitim, çocuk ve gençlik ile dini yayıncılık alanlarında güçlü bir üretim ve tüketim yapısı bulunmaktadır. Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya'da İslami yayıncılık, toplumsal ve kültürel yaşamın önemli bir parçasıdır. Bu durum Türk edebiyatı, İslam düşüncesi, siyer, tasavvuf, Osmanlı tarihi ve değerler eğitimi temalı yayınların Endonezya pazarında doğal bir karşılık bulmasını mümkün kılmaktadır."

"Bu toprakların hikayelerini anlatmamız gerektiğine inanıyoruz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, İTO olarak Türk edebiyatının tanıtılması için çok sayıda yurt dışı kitap fuarına katıldıklarını söyledi.

Yerli yayıncıların eserlerini tanıtmasına ve yeni bir işbirlikleri oluşturmasına imkan sağladıklarını belirten Üstün, "Bu toprakların hikayelerini kendi metinlerimizle, kendi kelimelerimizle anlatmamız gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu sebeple Türk edebiyatını tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul Publishing Fellowship, bizim farklı ülkelerde gerçekleştirdiğimiz, tanıtım faaliyetlerinden öte bizim ev sahipliğimizde gerçekleşen bir yayıncılık fuarı. Bu anlamda çok kıymetli ve çok anlamlı." görüşünü paylaştı.

Program kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve telif ödüllerine ilişkin bilgiler veren Üstün, "Bu toprakların hikayelerini anlatmak için edebiyat bize fevkalade bir imkan sunuyor. Fakat dijitalleşen dünyada bu hikayeler sayfalarda olduğu kadar ekranlarda da ilgilisini buluyor. Ekrana taşıyabileceğimiz yazılı eserleri tespit etmek, yapımcılarla bu metin sahiplerini buluşturmak ve kitaplara, öykülere ve edebiyata yeni mecralar bulabilmek için yeni bir alt marka daha oluşturduk. İlkini geçen sene başlattığımız Media Match bölümüyle yayın evlerini, dijital mecralar, yapımcı ve prodüktörlerle bir araya getiriyoruz. Amacımız yine Türk edebiyatını en iyi şekilde temsil etmek ve farklı ülkelerden çok sayıda kişiye dokunmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

"Yayıncıların vizyoner olması ve geleceği okuyabilmesi gerekiyor"

İstanbul Publishing Fellowship Koordinasyon Kurulu Üyesi Melike Günyüz, yayıncıların geleceği şekillendiren insanlar olduğunu belirterek, "Çünkü biz geleceğe ait kelimelerin, sözlerin, kavramların ve hikayelerin neler olacağını belirleyen insanlarız. Çünkü bizim sayemizde fikirler önce kamuya açılıyor, oradan da dünyaya yayılıyor. Dolayısıyla yayıncıların vizyoner olması ve geleceği okuyabilmesi gerekiyor. Dünyanın nereden geldiğini ve nereye gittiğini görmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Günyüz, İstanbul Publishing Fellowship'i 10 yıl önce çok küçük bir program olarak başlattıklarına işaret ederek, "Dünyada büyük devler var. Bir gün onlarla rakip olabileceğimizi ve dünyanın en önemli yayımcılık telif alışverişinin merkezi olacağımızı hayal ediyorduk ama bu kadar kısa sürede gerçekleşeceğini bilmiyorduk." dedi.

Yayıncılar olarak dünyadaki jeopolitik gelişmelerin çok hızlı yaşandığını gördüklerini dile getiren Günyüz, "Avrupa'nın başta vize politikaları olmak üzere kendisini kültürün merkezi olarak kabul ettiği bir dünyada bizler, Türkiye'yi bir telif merkezi yaparak aslında Özbek yayıncıyla Meksikalı yayıncıyı buluşturabildik. Bu nedenle de İstanbul Fellowship Programı şu anda dünyadaki bütün yayıncıların ajandalarında yer alıyor." görüşünü paylaştı.

Melike Günyüz, farklı ülkelerden yayıncıların buluştuğu, karşılıklı kültür alışverişlerinin yapıldığı çok demokratik bir ortam sunduklarının altını çizerek, bu seneki yeniliklere ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sene bir yenilik ekledik IPF VIP programı, yani Uluslararası Yayıncılık Forumu. Çocuk, kurgu ve kurgu dışı alanlarında dünyanın önde gelen yayıncılarının konuşmacı olduğu ve sadece yine Türkiye'nin önde gelen yayın evlerindeki yayın yöneticilerinin, editörlerinin ya da genel yayın yönetmenlerinin katıldığı kapalı programlar gerçekleştireceğiz. Burada yapmaya çalıştığımız şey, dünyadaki özellikle yayın sektörüne yön veren büyük oyuncuların yayın vizyonlarını daha yakından tanımak, hem onlardan bir şeyler öğrenmek hem de kendimizi ifade etmek."

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, programa ev sahipliği yapmaktan ve basın mensuplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Organizasyonu yapan bütün kurumlarımıza, derneklerimize, kuruluşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum." diye konuştu.

TBYM tarafından 11 senedir yürütülen bir telif marketi projesi olan İstanbul Publishing Fellowship programı, dünyanın dört bir yanından yayıncıları birebir telif görüşmeleriyle bir araya getiriyor.

İstanbul'u telif alışverişi piyasasında küresel bir aktör yapmayı hedefleyen proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın Yayın Birliği, İstanbul Ticaret Odası, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV), Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (DEKMEB) gibi pek çok kurum tarafından da destekleniyor.