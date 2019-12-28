İstanbul-yenikapı'da bayburt rüzgarı esti - Son Dakika
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İstanbul-yenikapı'da bayburt rüzgarı esti

6 saat önce

Yenikapı'da Bayburt rüzgarı estiBurçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/İstanbul (DHA)- Bayburt'un yöresel lezzetleri İstanbul'a taşındı.

Yenikapı'da Bayburt rüzgarı esti

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/ İstanbul (DHA)- Bayburt'un yöresel lezzetleri İstanbul'a taşındı. İstanbul Yenikapı'daki fuar alanı hem gurbetteki Bayburtluları hem de Bayburt'u merak edenleri ağırladı. Bayburtlular Federasyonu Başkanı Hasan Saka, 'Küçük ilimizin büyük organizasyonunda olmaktan gurur duyuyoruz' dedi.

Türkiye Bayburt Federasyonu tarafından organize edilen, Bayburt Tanıtım Günlerinde yöresel değerler tanıtıldı. İstanbul'da yaşayan Bayburtlular ve Bayburt'u merak edenler Yenikapı Fuar alanına akın etti. Bayburt'un yöresel lezzetleri olan Bayburt Tava Kara Pancar Yemeği, Lor dolması, Yalancı Dolma, Bayburt Döneri, İçli Kete ve Tandır ekmeği İstanbul'da görücüye çıktı. Davullarla zurnalarla Bayburt yöresel halk oyunları oynandı.

'KÜÇÜK İLİN BÜYÜK ORGANİZASYONU'

Bayburt Tanıtım Günlerinde hazır bulunan ve misafirlerini ağırlayan Bayburtlular Federasyonu Başkanı Hasan Saka, yaşadığı heyecanı dile getirdi. Saka, 'Bugün küçük ilimizin büyük organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Sevdamız Bayburt dedik, Bayburt'u İstanbul'a taşıdık. Türkiye'nin büyük illerinin etkinlik yaptığı bu alanda artık küçük Bayburtumuzu da tanıtıyoruz. Kültürüyle, tarihiyle, misafirperverliğiyle, yemekleriyle hep birlikte yurdun dört bir yanından, yurt içi ve yurt dışından bütün Bayburtlular coştular geldiler. Bugün burada hep birlikte Bayburtuz. Gelen ve ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

'BAYBURTUMUZUN TAŞI TOPRAĞI ALTIN'

Bayburt Tanıtım Fuarı'nı ziyaret eden Bayburtlu Ayşe Terzi, 'Bayburt'un taşı toprağı altın, insanı merttir, merhametlidir. Dışarıdan gideni bağrına basar. Bayburtlu insan misafirperverdir. Bugün de Bayburt'un tanıtıldığı bu fuarı ziyaret etmeye geldik. Bayburtlularla gurur duyuyoruz. Bayburt'taki herkese selam olsun' dedi.

Görüntü detayı

Fuar alanından detaylar

Bayburtlular Federasyonu Başkanı Hasan Saka ile röportaj

Ziyaretçi Ayşe Terzi ile röportaj

Muhabir anonsu (Burçak Bozkuş)

İstanbul-yenikapı'da bayburt rüzgarı esti

İstanbul, Bayburt, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:05 Kaynak: DHA
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