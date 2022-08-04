BALIKLI RUM HASTANESİ'NİN TARİHÇESİ

İstanbul Zeytinburnu'nda Rum cemaati tarafından 1753 yılında kurulan Balıklı Rum Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından yönetiliyor. Hastane, cemaatin talep ve ihtiyacı üzerine, Sultan 2'nci Mahmud Han'ın ferman ve tahsisiyle 1839 yılında bugünkü yerine taşındı.

Hastane geriatri (yaşlı bakımı), psikiyatri ve bağımlılık konularında uzmanlaşmış durumda. Ruh ve sinir hastalıkları servisi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden sonra İstanbul'daki en büyük ikinci servisi olarak biliniyor. Ahşap hastane binaları 1790 yılında çıkan yangında yok olunca Patrik 7. Neofitos'un ve Bab-ı Ali tercümanı Yorgo Humuzi'nin katkısı ile yeniden inşa edildi.

1991 YILINDA RESTORE EDİLDİ