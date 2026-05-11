İstanbul’da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G., 24 Nisan günü mesai çıkışında telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Savcıyı 212 alan kodlu sabit bir hattan arayan şüpheli, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Dolandırıcı, savcının hesabında şüpheli limit kullanımı olduğunu söyleyerek mobil bankacılık hesabını kontrol etmesini istedi.
Sabah'ta yer alan habere göre; mobil uygulamaya giren Savcı H.G., hesabından 480 bin lira çıkış yapıldığını fark etti. Şüpheli şahıs, gönderilen hesabı tanıyıp tanımadığını sorarak savcı üzerinde panik oluşturdu.
Telefonu kapatan dolandırıcı, işlemin iptali için tekrar arayacağını söyledi.
Bir süre sonra yeniden arayan dolandırıcı, “ters işlem” yapılması gerektiğini söyleyerek Savcı H.G.’ye 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Şüpheli daha sonra çekilen kredi tutarının belirtilen hesaba EFT yapılmasını istedi.
Savcı H.G., söylenen işlemleri gerçekleştirdikten sonra dolandırıldığından şüphelendi. Hesabına erişim sağlayamayan savcı bankayı aradı ve toplamda 850 bin lira dolandırıldığını öğrendi.
Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesinde çalışma yapan polis ekipleri Musa D. (53), Ramazan T. (32) ve Ece D. (19) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklandı. Ramazan T. ve Ece D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcı H.G.’nin dolandırılan parasının savcılık çalışmasıyla kurtarıldığı ve zararının giderildiği öğrenildi.
Son Dakika › Gündem › İstanbul’da akılalmaz olay! Savcı bile kurtulamadı, 850 bin kaptırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?