İstanbul’da akılalmaz olay! Savcı bile kurtulamadı, 850 bin kaptırdı

İstanbul’da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G., 24 Nisan günü mesai çıkışında telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Savcıyı 212 alan kodlu sabit bir hattan arayan şüpheli, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Dolandırıcı, savcının hesabında şüpheli limit kullanımı olduğunu söyleyerek mobil bankacılık hesabını kontrol etmesini istedi.

HESABINDAN 480 BİN LİRA ÇEKİLDİĞİNİ GÖRDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre; mobil uygulamaya giren Savcı H.G., hesabından 480 bin lira çıkış yapıldığını fark etti. Şüpheli şahıs, gönderilen hesabı tanıyıp tanımadığını sorarak savcı üzerinde panik oluşturdu.

Telefonu kapatan dolandırıcı, işlemin iptali için tekrar arayacağını söyledi.

“TERS İŞLEM” YALANIYLA KREDİ ÇEKTİRDİLER

Bir süre sonra yeniden arayan dolandırıcı, “ters işlem” yapılması gerektiğini söyleyerek Savcı H.G.’ye 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Şüpheli daha sonra çekilen kredi tutarının belirtilen hesaba EFT yapılmasını istedi.

Savcı H.G., söylenen işlemleri gerçekleştirdikten sonra dolandırıldığından şüphelendi. Hesabına erişim sağlayamayan savcı bankayı aradı ve toplamda 850 bin lira dolandırıldığını öğrendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesinde çalışma yapan polis ekipleri Musa D. (53), Ramazan T. (32) ve Ece D. (19) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklandı. Ramazan T. ve Ece D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı H.G.’nin dolandırılan parasının savcılık çalışmasıyla kurtarıldığı ve zararının giderildiği öğrenildi.