İstanbul’da depremler durmuyor! Kandilli’den açıklama var - Son Dakika
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İstanbul’da depremler durmuyor! Kandilli’den açıklama var

İstanbul’da depremler durmuyor! Kandilli’den açıklama var
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İstanbul’un Adalar açıklarında peş peşe meydana gelen sarsıntıların ardından Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi. Rasathane, 18 Ağustos saat 06.00 ile 20 Ağustos saat 13.00 arasında yaklaşık 20 kilometre yarıçaplı alanda büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen 117 deprem olduğunu duyurdu.

İstanbul Adalar açıklarında peş peşe yaşanan ve kentte tedirginliğe yol açan sarsıntıların ardından gözler Kandilli Rasathanesi'ne çevrilmişti. Kurumdan yapılan resmi açıklamada, bölgedeki sismik hareketliliğin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

2 GÜNDE 117 DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki hareketlik net bir şekilde ortaya kondu. Açıklamada, "18 Ağustos 2026 saat 06.00 ile 20 Ağustos 2026 saat 13.00 arasında İstanbul, Adalar güneyinde yaklaşık 20 km yarıçaplı bir alan içerisinde büyüklükleri 0.7 ile 3.1 arasında değişen toplam 117 deprem çözümlenmiştir. " denildi.

"AKTİF BÖLGELERDE GÖRÜLEBİLEN OLAĞAN BİR DURUM"

Açıklamada, depremlerin bilimsel niteliğine de geniş yer verildi. 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde kaydedilen sarsıntıların "normal bileşenli oblik doğrultu atımlı odak mekanizmasına" sahip olduğu belirtildi. Kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu çıkmasının, bu depremlerin benzer bir faylanma geometrisi içerisinde gerçekleştiğinin kanıtı olduğu vurgulandı.

Yaşanan hareketliliğin paniğe yol açmaması gerektiğinin altını çizen Rasathane, durumu şu sözlerle özetledi:

"Mevcut aktivite, zamansal ve mekânsal olarak kümelenmiş bir mikrodeprem dizisi niteliğindedir. Bu tür küçük deprem kümeleri aktif tektonik bölgelerde zaman zaman gözlenebilmektedir."

7/24 KESİNTİSİZ TAKİP SÜRÜYOR

Vatandaşların olası endişelerini gidermek amacıyla, bölgedeki faaliyetlerin anlık olarak takip edildiği de duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) bünyesindeki Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin (BDTIM); tüm sismik aktiviteleri konum, derinlik ve büyüklük açısından 7 gün 24 saat boyunca izlediği ve ayrıntılı olarak değerlendirmeye devam ettiği bildirildi.

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Son Dakika Gündem İstanbul’da depremler durmuyor! Kandilli’den açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Büyük felaketin ayak sesleri ! 0 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    ARNAVUT KÖY/ BAŞAKŞEHİR / PNDİK / SULTAN BEYLİ/ SULTANGAZİ /EYÜP/ GÜNGÖRE BAĞCILAR ....DEĞERME BÖLGESİ DENİYOR / YAPILAR ZAYIF DENİYOR BİLİM İNSANLARI....HADİ BAKALIM KİM HAKLI ........... 0 0 Yanıtla
  • Claus Meeir Claus Meeir:
    Büyük deprem gelebilir her yer sallanıyor 0 0 Yanıtla
  • aykut keskiner aykut keskiner:
    takip etmek işi çözmüyor, önlem önlem önlem! bizde takip ediyoruz devamlı! 0 0 Yanıtla
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