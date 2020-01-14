İstanbullu Çocuklar Masal Çadırı'nda buluşuyor - Son Dakika
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İstanbullu Çocuklar Masal Çadırı'nda buluşuyor

16 dakika önce

İBB, İstanbul'un farklı ilçelerinin çocuklarını "Masal Çadırı"nda ağırlamaya devam ediyor.

İstanbullu Çocuklar Masal Çadırı'nda buluşuyor, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür AŞ'nin düzenlediği "Masal Çadırı", her hafta çocukları Türk masallarının zengin dünyasında keyifli bir gezintiye çıkarıyor. Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde kentin farklı ilçelerinden ilköğretim çağındaki çocukları misafir eden etkinlik, 10 Ocak'ta Başakşehir TOKİ Osmangazi İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. İBB Gösteri Sanatları Merkezi oyuncusu Hüseyin Emre Şen'in "Kaplan Adam" masalını büyük bir dikkatle dinleyen çocuklar, meraklı soruları ve kahkahalarıyla serüvene eşlik etti. "Masal Çadırı", eğitim yılı boyunca macera dolu masallara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

"DİNLERKEN YAŞAMIŞ GİBİ OLDUK"

Çocukların hayal dünyasını zenginleştiren etkinlikte keyifli anlar yaşayan öğrenciler, velilerinden izin alarak "Kaplan Adam" masalıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Öğrencilerden Ahmet Süha Büte, çadırda masal dinlemeyi ilginç bulduğunu söyleyerek, "Çok hoşuma gitti. Masal anlatan abimiz çok güzel anlattı. Dinlerken yaşamış gibi olduk. Masala biz de dahil olduk. Bütün çocukların gelmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Masalı sürükleyici bulduğunu belirten Ayşe Neva Ceylan , "Masal dinlemeyi çok severim. Babama akşamları masal okuturum. Anlatıcının dinlerken sorular sorması masalı çok eğlenceli hale getirdi" dedi.

Hoş vakit geçirdiğini anlatan Enes Büte, ilk kez tiyatro havasında masal dinlediğini söyledi. Yusuf Akın, kendisini masalın içinde gibi hissettiğini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Mahallesi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:48 Kaynak: Bültenler
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