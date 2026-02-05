İstanbullular dikkat! E-5'te iki şeridi 20 gün kapalı - Son Dakika
İstanbullular dikkat! E-5'te iki şeridi 20 gün kapalı

İstanbullular dikkat! E-5\'te iki şeridi 20 gün kapalı
05.02.2026 10:18  Güncelleme: 10:47
İstanbullular dikkat! E-5\'te iki şeridi 20 gün kapalı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göztepe Köprüsü'nde deprem riskine karşı yürütülen güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor; genleşme derzlerinin yenileneceği süreçte D-100 Karayolu'nda bugünden itibaren iki şerit 20 gün boyunca daraltılacak.

İstanbul'da olası bir depremin etkilerine karşı risk taşıyan köprülerde yürütülen güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası'nda bulunan Göztepe Köprüsü'nde yeni bir çalışma başlattı.

GÖZTEPE KÖPRÜSÜNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

D-100 Karayolu üzerinde yer alan Göztepe Köprüsü'nün temel ve kirişlerinde yürütülen güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Çalışmaların bir sonraki aşamasında köprü üzerindeki genleşme derzlerinin değiştirilmesine geçildi.

TRAFİKTE ŞERİT DARALTILACAK

İstanbul trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan köprüde yürütülecek çalışmalar nedeniyle, bugünden itibaren D-100 Karayolu'nun Üsküdar-Göztepe istikametinde iki şerit daraltılacak.

20 GÜNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Göztepe Köprüsü'ndeki çalışmaların yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Son Dakika Yaşam İstanbullular dikkat! E-5'te iki şeridi 20 gün kapalı - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Murat Ayar Murat Ayar:
    gavur 24 saatte köprü yapıyor bizimkiler 3 aydır bitiremiyor her gün geçiyorum çalışma yok olsada 3-5 kişi çalışıyor en az 6-8 sürer ciddiyetsiz çalışma var orada 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat! E-5'te iki şeridi 20 gün kapalı
