İstanbullular dikkat! E-5\'te iki şeridi 20 gün kapalı

İstanbul'da olası bir depremin etkilerine karşı risk taşıyan köprülerde yürütülen güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası'nda bulunan Göztepe Köprüsü'nde yeni bir çalışma başlattı.
D-100 Karayolu üzerinde yer alan Göztepe Köprüsü'nün temel ve kirişlerinde yürütülen güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Çalışmaların bir sonraki aşamasında köprü üzerindeki genleşme derzlerinin değiştirilmesine geçildi.
İstanbul trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan köprüde yürütülecek çalışmalar nedeniyle, bugünden itibaren D-100 Karayolu'nun Üsküdar-Göztepe istikametinde iki şerit daraltılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Göztepe Köprüsü'ndeki çalışmaların yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.
