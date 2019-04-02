Son Dakika Haberleri: İstanbullular Miraç Kandili'nde Camilere Akın Etti

İstanbullular Miraç Kandili'nde Camilere Akın Etti

47 dakika önce

İstanbul'da, Miraç Kandili'nde camilere akın edenlerin, yoğunlukla tercih ettiği adreslerden biri de Süleymaniye Camii oldu.

İstanbullular Miraç Kandili'nde Camilere Akın Etti, System.String[]


İstanbul'da, Miraç Kandili'nde camilere akın edenlerin, yoğunlukla tercih ettiği adreslerden biri de Süleymaniye Camii oldu. Mimar Sinan'ın eserlerinden olan tarihi mabette toplanan yüzlerce Müslüman, Hz. Muhammed'in Mirac'a yükseldiği günü coşkuyla idrak etti.

Hz. Muhammed'in Mirac'a çıktığı gün olan Mirac Kandili'nde İstanbullular camilere akın etti. Kandil programı gerçekleştirilen camilerden biri de Fatih'te bulunan Süleymaniye Camii olurken, yüzlerce Müslüman Miraç Kandili'ni Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden olan tarihi mabette coşkuyla idrak etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu Çamlıca Camii de doldu taştı. Yatsı namazı öncesi camilerde Kur'an-ı Kerim okundu. Yatsı namazının ardından dualar edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:46 Kaynak: DHA

Mimar Sinan, Süleymaniye Camii, İstanbul, Kandil Dağı, Güncel
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